蔣家旻9月澳洲秘密註冊結婚　絕密失控爆喊相曝光

藝人蔣家旻憑劇集《美麗戰場》飾演「反骨琪」一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女配角」。她日前與電視高層男友周永基，在摯愛親朋的見證下於日本輕井澤舉行婚禮，原來2人一早已到澳洲悉尼秘密註冊，非常神秘。

有悉尼註冊證婚官今日（10日）於社交網分享多張蔣家旻與老公周永基註冊時的照片，並大爆二人的愛情故事：「十分榮幸能夠在澳洲悉尼見證香港TVB（無綫）女藝人Angel（蔣家旻）與前TVB高層，現任電視及電影製片人Owen（周永基）的愛情故事。他們在香港工作時認識。在他們長達10年的友誼中，他們不僅有真正的友誼，也最後得到了真愛，成為彼此的Mr Right 及 Mrs Right. . Owen 在悉尼畢業，將Angel帶到這座令人難忘的城市，並作為他們婚禮之旅的目的地之一，對他們來說特別具有意義。 . Angel 沒有明星架子。在婚禮註冊當天溫馨愉快，有很多歡笑，感動時刻，當然是喜悅的淚光。而我收存了超過10年的TV Buddy終於開箱，Angel說是絕版了，有幸同他們的結婚公仔一同拍照。他們這個公仔已經遊歷了很多個國家了。感謝你們的信任，選擇我在澳洲悉尼為你們註冊。祝你們永遠幸福快樂，甜甜蜜蜜。」蔣家旻亦承認在9月中於澳洲結婚領證做人妻：「當時我已經喊到變豬頭。」