Diddy再出庭應訊下年審訊　Justin被搜身片網上流出

美國饒舌天王Diddy上月因涉嫌有組織犯罪與性販賣人口罪名被捕及後因有潛逃風險而下令收監候審，他昨日再度現身曼哈頓法庭應訊，其家人亦有上庭以示支持。

穿上囚衫的Diddy現身法庭時被見到比之前瘦了不少，法官宣布案件定於下年5月5日開審，意昧他將要於獄中過年。而律師聆訊後向傳媒透露他在獄中「冇啖好食」，他說：「我認為食物係佢於獄中最艱難嘅部分。」據知Diddy每日有早午晚3餐，午餐有漢堡包、魚或牛肉墨西哥捲，晚餐有燒牛肉、雞及意粉。

另方面，Diddy早前被指於豪宅大搞雜交派對，下藥性侵受害人，包括年齡最低9歲男童，參與者據稱包括娛樂圈與政商界名人。其中一名受害男性現為一線紅星。有網民認為加拿大天王Justin Bieber正是那紅星受害人。近日再有一條他們的片段於網上瘋傳，片段於2021年拍攝，片中Diddy與Justin見面時擁抱，然後前者不停用手拍打他的背部及胸口疑似檢查他有沒有裝上偷聽器。片段曝光後即惹來網民批評力斥Diddy「身有屎」檢查Justin有冇裝偷聽器。