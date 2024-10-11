天氣轉涼使人特別想睡，近期有位男士因為睡眠問題求助脊醫，表示落枕（瞓捩頸）弄得頸痛頭痛，問症得知原來與枕頭有關。脊醫王俊華指出，枕頭的高低軟硬，影響頸椎生理弧度，選用不當有機會引致頭痛、頸痛、手麻痹等，購買時，試瞓感受之餘，還可參考一些指標。

選擇枕頭注意事項

選擇枕頭，需要了解自己習慣的睡眠姿勢，仰臥還是側睡，枕頭的高度是按個人習慣而定，並非愈貴愈好，試瞓過才知道那款適合自己，躺著時留意枕頭要填滿肩膀至後枕的空間，即頸椎生理弧度的彎位。

習慣仰臥注意：

✔鼻尖指向天花，代表枕頭高度適中，物料足以承托。

✘下巴指向天花，代表枕頭太矮。

✘下巴指向心口，代表枕頭過高。

習慣側睡注意：

✔鼻樑、頸椎，以及整條脊椎成一直線，肩膀沒有壓迫感，代表枕頭良好承托頸和頭部。

✘頸椎和頭部傾側，不能與脊椎成一直線，代表枕頭過高或過矮。

瞓兩個枕頭致頭痛手麻痹

求助的男士，早前因鼻敏感發作，鼻水倒流透氣不順，於是有段時期用兩個枕頭抬高頸椎來睡覺，不久便感到頸痛，起初以為是落枕，但日積月累發現頸痛之餘，更有頭痛和手麻痹，求助脊醫始知枕頭過高睡姿不良，影響了頸椎生理弧度而出現痛症。

瞓捩頸急救方法

落枕即頸椎肌肉急性抽筋，關節囊受到壓迫，限制了活動幅度，一般來說，落枕的頸痛於數天後便能自癒，不用需要特別處理，期間可做些伸展來紓緩；不過，痛得厲害的話，可用冰敷即時急救來控制痛楚。

理想的處理方法，可以先用熱敷，加速頸附近肌肉的血液循環，並以伸展作紓緩，之後仍然感痛，再以冰敷減輕肌肉痛和抽筋。當然，頸痛持續不退，就要求醫了解，會否因其他頸椎問題導致痛楚。

睡得好可卸下整天壓力

睡眠對脊椎健康相當重要，身體躺下能卸下直立整天後，脊椎所承受的地心吸力壓力，骨骼之間的軟骨（椎間盤）受壓情況亦得以紓緩；選擇合適的枕頭，能夠好好承托頸椎使肌肉放鬆休息，幫助改善睡眠質素，枕頭高矮或軟硬程度適合自己，更可減低因睡姿不良導致落枕。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家