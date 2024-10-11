黃聖依與富商老公結婚17年爆婚變：想離婚已3年！

前星女郎黃聖依與富商老公楊子在2022年傳出婚姻亮紅燈，17年婚姻生活備受外界關注。他們夫妻最近一起參與錄製綜藝節目《再見愛人4》，女方更公開坦承己想離婚第3年了，令人震驚。

2人自2007年結婚以來，一直恩愛甜蜜，還以夫妻檔拍攝綜藝節目，婚姻生活幸福美滿。可是到2022年，他們在七夕之日各發貼文，被指表面上看起來是一篇祝福文，但實則是一篇藏頭詩，當時就傳出婚變。

他們近來就接拍《再見愛人4》，然而這個節目就是紀錄婚姻真實生活，剖析婚姻問題，為夫妻修補婚姻，帶給觀眾一些共鳴及反思。而在預告片中，黃聖依就坦承早有離婚想法：「這是我想離婚的第3年，我們真的綑綁太深了。就有點像《楚門的世界》這樣的感覺。」而其老公楊子亦坦誠：「我和聖依在外人面前婚姻狀態是成功的，但實際上一地雞毛。」

在節目中黃聖依還講到爆喊：「他用他的方式套路我。」楊子更略帶不滿表示：「黃聖依，你要是再胡說八道，這個節目咱們就沒有錄下去的必要了。」隨後黃聖依就表示：「我不想錄了，我想休息一下。」火藥味甚濃，夫妻二人關係似乎出了一些問題。