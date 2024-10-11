每次吃蛋糕，總讓有一種悠閒滿足的感覺，來到秋冬，有蛋糕品牌選用時令食材入饌，又或推出新款口味，偶然獨食或和朋友分享，一樣咁Sweet。

秋日時令

秋天有很多豐富的食材，時尚甜點品牌近日推出3款秋日主題蛋糕，香芋紫薯雪球麻糬拿破崙在酥皮之間加入香芋紫薯杏士，表面有恍如棉花糖的雪球麻糬。山梨縣香印提子戚蛋糕質感輕盈又軟滑，至於阿薩姆紅茶士多啤梨黑糖麻糬戚風蛋糕，每一口都散發茶香和果香，各有特色。

意式風情

意大利傳統的提拉米蘇是人氣甜品，美式蛋糕品牌近日推出提拉米蘇千層蛋糕，法國Mascarpone芝士配加入榛子甜酒的朱古力海綿蛋糕夾心，令咖啡氣息得以提升，表面灑可可粉，入口即溶又富香氣。

健康蜂蜜

秋冬來點蜜糖，天然滋潤。健康品牌和朱古力品牌合作打造期間限定的麥蘆卡蜂蜜香梨茉莉忌廉蛋糕，蛋糕夾層有麥蘆卡蜂蜜、法國香梨和茉莉花茶海綿蛋糕，外表是漸變黃色忌廉，再加上手工朱古力製作的小蜜蜂、蜂蜜棒和蜂巢裝飾，吸睛又甜美。另外還有麥蘆卡蜂蜜達克瓦茲、麥蘆卡蜂蜜伯爵茶和麥蘆卡蜂蜜焦糖脆脆鮮奶咖啡選擇。

清香斑蘭

本地純素烘焙店和印尼甜品網店合作推出Onde Onde系列甜點，系列以印尼傳統椰糖斑蘭椰絲球作靈感， Onde Onde蛋糕以斑蘭融入戚風蛋糕，蛋糕每有椰子碎、棕櫚糖禾椰子忌廉，表面抹椰子忌廉和椰絲，再放正宗椰糖斑蘭椰絲球。杯子蛋糕以椰子糖霜點綴，小巧清新。另外，因應秋日，以栗子打造法式純素栗子千層酥 、栗子戚風蛋糕和杯子蛋糕，讓客人品嘗秋之味。