身價逾2,000萬港元　W1限量新旗艦

麥拿侖（McLaren）旗下車款由入門到旗艦性能分為Sports、Super和Ultimate三個系列，當中傳奇型號F1和P1便屬於限量Ultimate系列，又稱「1」系列。由1992年傳奇F1發表，到2012年發表P1，最近新的繼承者正式發表，指的是坐擁1,275PS最大馬力、完成0~100km/h僅需2.7秒的W1，限量生產399輛（據悉香港有6個配額），定價£200萬鎊起（未連稅折約$2,035萬港元）。

終極後驅超跑

W1可說是集McLaren歷年F1賽車技術之大成而打造的終極後驅超跑，尤其是「世一」級在輕量化工程和空氣動力學性能方面，加上車載品牌有史以來的最高功率輸出的超高性能混合動力系統，0~300km/h直路加速比Speedtail快上0.3秒，在廠方自家Nardo參考賽道單圈時間比Senna快上3秒之多，使之成為廠方有史以來加速最快兼圈速最快的量產公路超跑。

全新中置MHP-8 4.0L 90度夾角V8雙渦輪增壓引擎與功率密集的E模組結合，總最大馬力及扭力分別達1,275PS和1,340Nm。單是該V8引擎便可貢獻928PS強大馬力，轉速更高達9,200rpm；至於整合了徑向磁通馬達和馬達控制單元的E模組則有347PS馬力，轉速更誇張高達 24,000rpm，完全可媲美F1賽車的電馬達。通過同樣源自F1賽車的1.4Wh電池，除會於啟動引擎和倒車時提供電力，更可優先向E模組輸出高功率；配合具有E-reverse電子倒檔功能的8前速雙離合器波箱，完成0~100km/h和0~200km/h加速分別僅2.7秒和5.8秒，由靜止加速至300km/h更是不到12.7秒，極速被電子鎖定於350km/h。

Race駕駛模式

受惠於賽車運動技術、將反角鷗翼門固定裝置及座椅一併整合的Aerocell碳纖維單體殼，加上車上幾乎所有面板都以碳纖製，淨車重僅1,399kg。還備有Comfort、Sport和Race駕駛模式的McLaren Race Active Chassis Control III 懸掛系統，當中Race模式提供挑戰多圈賽道的GP和單圈的Sprint動力系統選項設置，以及Race和Race+兩種懸掛設定選擇。

尤其在Race模式時，前及後部車身離地距會分別降低37mm和17mm，平時可因應駕駛模式上下移動的主動長尾翼，此時會升起並向後延伸達300mm兼調節角度，為尾部提供650kg最大下壓力，加上主動前翼的350kg前部最大下壓力，總下壓力高達1,000kg，成就F1賽車級地面效應空氣動力學。此長尾翼在需要時還可用作空氣制動，配合W1獨有、具額外陶瓷層的前後390mm MCCR+碳陶瓷煞車碟和前6後4活塞鍛造一體成型卡鉗組成的高性能液壓制動系統，帶來僅29米的100-0km/h超短制動距離。

反角鷗翼車門

獨特的反角鷗翼門設計，不僅可優化從前輪拱進入高溫散熱器的氣流，提供額外冷卻空間，還帶挈散熱器尺寸變得更小和重量更輕。內門更採用凹形設計，能於車門關上後，最大限度地擴大乘坐空間。車廂布局設計極盡人體工學，雖然以全軟墊包裹的座椅是直接連接至Aerocell碳纖維單體殼底盤中，但可透過具有獨特調節功能的鋁製加減速踏板輕鬆設置最佳駕駛位置。備有Boost額外動力和Aero主動長尾翼部署兩個按鈕的賽車化軚環，駕駛時只需將拇指按下即可輕鬆激活。其前方的數碼儀錶板經過精心設計並可隨轉向柱移動，確保軚環無論怎樣轉都不會影響駕駛者閱覽行車資訊。儀錶兩側特設控制搖桿，方便駕駛時稍稍將開手掌便可針對底盤和動力總成模式進行設定。至於啟動/停止、檔位選擇、Race模式開關及車窗控制鍵則設於車頂近電子影像倒後鏡位置，駕駛者觸手可及。