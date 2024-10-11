高CP值耳機　一餐飯入手？

藍牙耳機愈賣愈平，最近小米新推出的Redmi Buds 6 Lite更只售百多元，一餐飯價錢就買到！採用獨立後腔結構設計，內置12.4mm鍍鈦振膜揚聲器，支援標準、高音增強、低音增強及人聲增強四種音效設定，加上AC編碼提升細節，用來聽歌絕對不失禮。另支援藍牙5.3，對應快速配對及小米耳機應用程式，開啟機蓋即配對成功。

雖然如此平價，卻出乎意料支援40dB混合式主動降噪，使用時有效隔絕擾人的背景雜音。另外與上一代單Mic通話相比，它升級為雙MIC AI通話降噪，並具備通話抗風雜訊功能，可承受高達6m/s的風速，提供清晰通話。續航力方面，單次充電可用7小時，配備充電盒續航力達38小時，十分長氣！

同場加映︰型格開放式

Nothing宣布推出旗下首款開放式耳機Ear (open)，具有纖薄透明的型格外觀，每邊僅重8.1g，並配備三點平衡系統和矽膠耳掛，提供穩固且無重的佩戴感。內置聲音密封系統 (Sound Seal System)和定向揚聲器，將聲音洩漏減至最低，同時驅動元件比典型耳機輕近30%，提升中高頻表現;定製振膜形狀則有助減少失真並增強低頻。單次充電下可播放8小時，搭配充電盒達30小時。