「唱作歌手」馮允謙(Jay)前晚在紅館舉行第二場個人演唱會,陳健安、雲浩影、AGA等前來捧場。跳唱快歌時,Jay一呼百應,觀眾紛紛站起來跟他一齊跳舞,之後唱慢歌時揮動手幅和手機燈,encore時更全場大合唱《一步一悔過》,Jay表示好感動。

而今場的表演嘉賓為衛蘭(Janice),二人合唱英文歌《Like I’m Gonna Lose You》後,Jay自爆十多年前因被Janice歌聲迷住,決定入行做歌手,昨晚終於紅館合唱,夢想成真。Jay說:「Janice對我嘅音樂路向好重要,因為入行前我喺加拿大,睇電視見到一個女仔喺遊戲節目裏面唱歌。嘩,呢個女仔唱歌咁好聽嘅!後來知道佢好似我咁鍾意R&B,又好似我咁睇中文要睇拼音,當時希望有一日可以同呢個女仔同台唱歌。」Janice亦好感動,她對Jay說:「I’m so proud of you!我覺得你嘅聲音喺呢行係好獨特。No one can sing like you!」全場掌聲歡呼。