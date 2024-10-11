南優鉉@INFINITE襲港賣口乖：想食「粉絲的愛」

將於明（12日）及後晚（13日）假旺角麥花臣場館開騷的韓團INFINITE成員南優鉉，今午（11日）在荃灣的商場舉行記者招待會，吸引大批粉絲圍觀。

南優鉉甫現身便用廣東話說：「大家好，我係南優鉉！」又用廣東話講「多謝」，今次是他繼今年2月之後，第2次來港舉行個唱，問他覺得有甚麼不同？他便指覺得香港粉絲比2月時更熱情，問他今次來港最想去哪裏觀光和品嘗甚麼美食？他便賣口乖說：「我最想走進香港INSPIRIT（INFINITE官方粉絲名）的心，最想食INSPIRIT的愛！」

他預告演唱會將有特別演出，亦準備了跟粉絲一起唱的歌曲，之後一連唱出《My Paradise》及《California》，期間他走落台跟粉絲近距離互動，除了一起擺心形手勢了外，又與粉絲自拍，有求必應，他又用廣東話讚粉絲：「好靚女，好得意！」其後他與多位粉絲玩跳舞遊戲，南優鉉向勝出者送抱及簽名海報，大派福利。

活動完結後南優賢接受傳媒訪問，談到INFINITE最近宣布將於3月來港開騷，他表示還記得當年組合來港開唱時粉絲十分熱情，希望大家到時也會熱情地歡迎他們，又指明年是INFINITE出道15周年，將會有更多機會跟大家見面，去年他曾因患罕見癌症而接受手術，問到他的健康狀況，他便指多得粉絲的愛，他的健康也有好轉，最後他又用廣東話約定港迷：「演唱會見啦，我等你呀BB！」