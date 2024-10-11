So Ching爆醫護疏忽大意　令男友阿Mo上半身從高處向後墮下

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展。李盛林牧師在上一封代禱信中，提及到阿Mo失去自理能力，輕微如搔癢都得要人幫助，令兒子深感困擾：「每件事都要哀求和麻煩他人幫助，感到格外辛苦和無奈，甚至擔心給他人帶來麻煩。」李父又指兒子刷牙不夠乾淨時再要求一次，又好像是對別人來說是無理的要求，內心覺得矛盾和困擾。

而阿Mo的女友So Ching亦透過社交平台發文，表示近日有醫護人員疏忽兼大意，未有再三檢查清楚吊布上的安全扣是否已妥善扣好，讓阿Mo上半身從高處向後墮下，幸好落點是在輪椅的扶手上，否則阿Mo的頸部、頭部會經歷到二次傷害。So Ching更表示過去亦曾發生過一些小失誤，但「因這次卻直接影響阿Mo的安危及康復情況，恕未能一再諒解。」

So Ching先感謝醫院裏的醫生、護士，亦明白醫護人員每天需處理大小事務：「但這也正暗示每一個崗位、每一個動作、每一個決定的重要，因為病人的生命也交托於醫護人員手上。其實各行業也自然會認真及專業對待自己的工作，懇請醫院及相關的負責人正視及重新審視問題，承諾不再發生同類型事件。但願每個人多做一步、多想一點，讓生活能有開心、安心、順心的時候。」