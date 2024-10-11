脫星喺四仔中扮演導師，專門指導男女性事，過程中會否搞到慾火一發不可收拾呢？梗係會啦！話明係四仔劇情，唔玩到汁液橫飛，四仔迷又點會收貨，就好似今日介紹嘅3部作品咁喇！

親力親為

想提升床上表現，脫界星級導師可以幫到你，佢哋唔係靠把口噏，而係親力親為上床指導，好似Porn Mega Load出品嘅《Teachers Turn To Porn》咁，由4位天后級脫星參演，憑佢哋嘅資歷及人氣，做床上導師綽綽有餘，配合埋佢哋出色嘅口技同床技玩到出神入化，單係睇佢哋Solo表達已經夠晒享受，埋身肉搏場面更係相當精彩。

傳授球技

巨乳雖然吸睛，但喺床上空有呢對本錢卻唔識運用就認真嘥料！想知點發揮巨形胸器嘅威力，睇MILFY製作嘅《Teachers》就掂晒！搵來多位巨乳脫星上陣，佢哋嘅球技精湛，搞到對手欲仙欲死，今次佢哋化身性愛導師，拋胸貼身指導，除咗教女人點用咪咪招呼男人，仲會教導男人點樣挑逗車頭燈，無論係觀賞性定實用性，都係值得捧場之作。

內衣誘惑

想色誘男人，勾起佢哋條淫根，唔使下下動口兼動手，天后級脫星便話畀大家知，一切從內衣開始！長青兼人氣系列最新登場作《My First Sex Teacher #88》，今次片廠Naughty America以主觀角度拍攝，劇情上亦加入新意，故事講女主角向男士們講解女性內衣嘅重要性，並親身示範喱士、透視等性感內衣如何挑起男士嘅慾望，玩咗一輪前戲，最後梗係以曳曳嚟結尾啦！

碟評

脫星扮床上導師咪以為得啖笑，今次3套推介作可謂官能享受跟實用性兼備，其中《Teachers Turn To Porn》及《Teachers》中嘅脫界天后，便分享唔少佢哋嘅演出心得。至於人氣系列最新作嘅《My First Sex Teacher #88》，大量主觀角度嘅鏡頭，令四仔迷睇得零舍投入。