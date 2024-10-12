【是日通勝】

農曆九月初十

甲辰年 甲戌月 己酉日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：動土、掃舍、理髮

忌：出財、祈福、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：32、01、39

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

金牛座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

雙子座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

巨蟹座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

獅子座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

處女座：事業上得不到人脈支援，易變得孤掌難鳴。

天秤座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

天蠍座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

人馬座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

山羊座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

水瓶座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

雙魚座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 人緣佳

（跌）狗 是非多

鼠：避免先使未來錢，應多留兩個錢傍身。

牛：是時候調整作息習慣，熬夜有損健康。

虎：多了解行業知識，可於工作嘗到甜頭。

兔：是日沖煞，工作狀態不佳，心態懶散。

龍：事業發展遇阻力，易陷入急躁的狀態。

蛇：有點手忙腳亂，處理文書要細心覆核。

馬：財運尚算不錯，但投資仍需保持謹慎。

羊：心情舒暢，渾身正能量，可遠離煩惱。

猴：很適合參加社交聚會，易認識新朋友。

雞：跟另一半相處融洽，幸福感油然而生。

狗：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

豬：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最喜歡美食的TOP 3 星座

美食是很多人生活中必不可少的一部分，有些星座對於美食的喜愛程度更是高出其他星座許多。以下是最喜愛美食的3大星座：

1.巨蟹座

巨蟹座的人非常喜歡品嘗不同的美味佳餚，尤其是家庭烹煮的美食，更是令他們無法抗拒。他們通常懂得如何烹飪，可以通過自己的手藝，製作出令人垂涎的佳餚。此外，巨蟹座的人也非常懂得如何享受美食，從中找到心靈上的慰藉和安慰。

2.金牛座

金牛座的人也非常喜歡美食，對於口感和食材的選擇非常講究。他們通常善於烹飪，可以用自己的手藝將食材炮製出最佳的口感和質感，令人回味無窮。此外，金牛座的人非常在意美食的環境和氛圍，喜歡在舒適的環境中享受美食，讓人感受到美食的獨特魅力。

3.天秤座

天秤座的人同樣喜歡美食，熱衷於品嘗各種食物，對於食材的選擇非常講究，很注重美食的外表和食材的搭配，可以將不同食材烹調出獨特的口感和味道，讓人感到無比滿足。天秤座的人也非常善於發現美食，可以在不同場合找到最適合自己的佳餚，讓人感到滿足。