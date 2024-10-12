張雨綺展示霸氣　與李一桐正面交鋒鬧大交

內地女星張雨綺、李一桐於最新綜藝節目中以青春校服Look亮相，節目中她們除了鬥造型外，亦大鬥演技，二人上演一場吵鬧戲份，由於演得太認真，惹來網民議論紛紛，不過論氣場及潑辣程度，李一桐可說是略勝一籌。

內地女星張雨綺、李一桐及戚薇等齊齊拍攝的全女性劇式沉浸推理節目《女子推理社2》，日前她們以校服造型上陣拍攝，向來身材豐滿的張雨綺穿起恤衫、短裙仔都盡顯其凹凸有致的曲綫身材，雖然李一桐身形輸蝕，但其校服亮相卻略外青春可人，令人眼前一亮。

不過，節目中張雨綺與李一桐就上演一幕嗌交場口，二人演技爆發話吵就吵，其他人都表現得很着急，為了一支唇膏，兩女愈吵愈起勁，火藥味十足，幾可亂真，認真好戲。而賈靜雯亦客串化身公司新任商務部部長驚喜登場，她出現時，眾人大叫：「我們公司這麼有排面的嗎？」

另外，被封為「最美黃蓉」的李一桐，近日被翻出「黑歷史」，有網民晒出她曾在航機上脫掉鞋子，赤腳直接放在椅墊上，照片中李一桐化了妝及戴口罩，拿着手機抱着攬枕坐，雙腿盤起放在椅子上，惹來網民熱議，該網民也直言：「這個行為...」以表示不認同，其他網民加入議論，直指「不文明行為」、「明星很多素質涵養還不如普通人」、「櫈子是用來坐的，腳就應該好好放在地上，坐沒坐樣」、「桐姐真是不講究，光腳放在高鐵座椅上，這不太好吧」、「在公共場所赤腳是不雅行為，顯得很不雅觀，很沒素質，況且有些人不勤換袜子，腳會有臭味，氣味很濃，還有可能有腳氣」等。