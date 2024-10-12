馮允謙紅館尾場Ian做嘉賓　飛擒大咬搣面珠兼摸胸

歌手馮允謙（Jay Fung）二度踏上紅館舞台舉行一連三場演唱會，昨晚（11日）舉行尾場，多位圈中好友亦有到場支持，包括歌手李幸倪 （Gin Lee）、梁釗峰、林奕匡與太太李靄璣、男團ERROR成員梁業（肥仔）、男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、蘇志威與大女蘇君蕎、DJ唐劍康，至於樂隊RubberBand主音繆浩昌（6號）及樂隊Nowhere Boys隊長陳維諾均攜眷現身。

尾場請來MIRROR成員陳卓賢（Ian）任嘉賓，Ian甫現身即引來現場觀眾狂呼，二人即場合唱一曲《DWBF》，期間Jay先搣Ian臉珠再對方摸胸，令台下觀眾爆出尖叫！唱完後二人先來個擁抱，Jay指知道Ian很忙，感激對方仍願意抽空到來擔任嘉賓，稱二人對上一次同台合唱已是3年前的事：「係我人生第一個大型騷，當時好緊張，亦因為呢個騷認識Ian。」Ian即搞笑説：「當時我已經識你，係你唔識我，哈哈！」Jay連忙解釋：「當然知道你係邊個，我意思係大家未熟。」Ian則表明是Jay的歌迷，更希望能演唱對方其中一首作品，可惜作品已被Jay揀入歌單，笑指惟有乖乖走出來聽，最後他便唱出自己作品《地球上的最後一朵花》。

在Encore環節時，Jay坦言每次演尾場也有很大感受，他先感謝大家給他第二次機會站上紅館舞台，他說：「上一次我真係好緊張，淨係識得震唔識得享受，但今次真係好享受呢個舞台。」隨後便唱出《在最好的時間做最好的你》。尾場跟前兩場不同，完成Encore返回後台的Jay，再次走到台上，表示想再送大家一首歌，結果他為觀眾送上《我好想你》及《生不逢時》兩首歌，在兩次Encore後，Jay拿出自己的手機跟現場觀眾玩自拍，演唱會最終於晚上11時30分完滿結束。

Jay完騷後接受訪問，他感謝觀眾給他很難得的感覺，表示很滿意自己的表現，但坦言未夠喉，更直言想開巡唱。他表示會先休息幾天，緊接便會做校園騷。提到家人跟未婚妻Crystal特意返港支持，現在終於完成個唱，是時候趁機搞婚禮？他笑謂：「人哋走啦！過幾日就走，太趕會冇誠意。」又指還有很多目標想完成，更表示對今年樂壇頒獎禮的男歌手獎很有信心，笑言若成功獲獎再考慮結婚事宜，並謂希望在工作上再衝一下。

談到跟Ian終於再有機會同台合作，問他可想跟對方一起開騷？他高興能遇到一位在音樂上有共通點，音樂類型也相近的朋友，合作起來很易夾亦很享受，笑指若有人肯投資他真的很想試。另提到他指第二場的表演嘉賓衛蘭（Janice)是影響他加入樂壇的人，問到可有想過跟對方合作開騷？他透露之前與對方合作完音樂會之後，確實有人提出過想找他們開騷，但礙於有很多其他事情發生，最終未能成事：「若果有人願意投資，我願意同Janice合作，因為佢對我影響好大，我喺加拿大未入行時，喺電視睇到佢唱歌好好聽，令我感覺到雖然呢個女仔唔太識中文，但唱歌好聽都可以成功，畀到我好大推動力，所以要多謝Janice。」

另於訪問期間Jay忽然流鼻血，在場工作人員即為他遞上紙巾抹鼻，他清理過後説：「頭先有一Part喺後台準備升上嚟，突然間發覺流鼻血，好驚一路跳一路流，所以唱《約齊靈魂在墳墓開生日派對》時我個頭全程少少向後昂，唔知大家有冇留意到。」他解釋應該是天氣乾燥所致，笑問他是否「太Dry」是時候要結婚？他表示要保重身體。