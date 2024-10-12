鹽水洗頭術　去除油脂回復清爽

很多人日常清潔頭髮主要靠洗頭水，去除頭髮多餘油脂和污垢，但有沒有覺得明明已經勤力洗頭，但頭髮總是很快便出油，頻繁地洗頭又太費時費力。最近網上爆紅的「鹽水洗頭術」，據説可以改善頭皮水油失衡的狀況，有效減少頭屑問題。

「鹽水洗頭術」屬於一種「頭皮的肌斷食」，即是停止使用含有介面活性劑、防腐劑的洗頭水刺激頭皮，讓頭皮「斷食」，排毒再生。而鹽水則具有去角質和深層清潔作用，有助去除頭皮多餘油脂和角質層，回復清爽，對於油性頭皮的人士更為有效，能預防毛囊堵塞。洗頭的方法非常簡單，首先準備一盤暖水，再將大約兩湯匙的食鹽倒入水中，建議選擇天然海鹽或礦物鹽，讓鹽溶解於水中。接着可將頭髮浸泡到水中，或將鹽水慢慢倒在頭皮上，並利用指腹輕輕按摩頭皮3至5分鐘，達致深層清潔的效果。你亦可以先淋濕頭髮和頭皮，再用手取鹽，從頭髮慢慢按擦到髮根，直到不再感覺到鹽的顆粒便可沖水。

使用此方法時要注意洗頭後一定要用水清洗乾淨，尤其是頭皮部分，否則便會容易引發痕癢，甚至過敏情況。另外，雖然鹽遇水後會溶解，但總會有較難溶解的鹽結晶，如果按摩得太大力，便容易導致頭皮損傷。值得一提，假如本身頭皮處於發炎或有皮損狀態，便不建議輕易嘗試此方法；同時，亦不建議頻繁地用鹽水洗頭，每周1至2次的頻率便足夠。