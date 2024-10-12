193車撞途人留陰影　蝕20萬割愛賣辣跑

男團ERROR成員郭嘉駿（193）今年8月在土瓜灣駕着其辣跑，在倒車時發生交通意外，其座駕當時撞倒一名女士，事後該女士表示沒有受傷，並自行離去。在交通意外發生後，193向被撞倒的女士道歉並到警署備案，更於社交網澄清事件來龍去脈，表示日後駕車會加倍小心。

據知，193近日現身元朗一個車場，蝕讓20萬元將其辣跑賣出。據了解，他自意外發生後，一直都留下陰影，他亦感其跑車太招搖，所以近2個月已經沒有再揸出街，最終更決定割愛賣出自己第一部辣跑。而翻查賣車的社交網網，亦發現193出售辣號貼文，見他上個月中在該平台開價148萬元賣車，未知是否明星效應，百多萬的跑車在兩星期後以128萬元成交。而193之後亦承認已賣出愛車：「我一個月前已經將架車放在車行寄賣，然後喺我出trip期間，車行通知我有人睇中咗，所以我返香港後，就攞埋車匙同埋牌簿去畀車行代理幫我交收，我想快啲賣咗佢，所以平少少賣都冇所謂，其實我自己都有陰影唔係好敢再揸，因為架車太高調。」

據知，193現時正在物色視野廣闊或性能冇咁高端的車，再一次強調以後會小心駕駛。