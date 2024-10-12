揸車掃街最強攻略　必試界限街隱世美食！

《繽FUN星網》全新節目《車出車入》，顧名思義跟車有莫大關係！香港美食美景多不勝數，要吃盡玩盡遊盡香港，最好有私人愛驅，無論何時何地只要一興起，入元朗下白泥看日落又得，凌晨到大圍飲夜茶亦得，得咗！《車出車入》會以自駕形式帶大家食、買、玩，頭炮來一個魚餅大比併，究竟中、日、韓、泰的魚餅，哪種最彈牙、最好食、最抵食？立即看片就一清二楚！

要一嘗韓式魚餅，當然要到人稱「韓國街」的尖沙咀金巴利街，魚餅雖以高湯浸泡的做法，但略嫌不夠魚味。之後揸車到「小泰國」之稱的九龍城，試試惹味的泰式魚餅，辣度滿分但並不是每個人都能夠挑戰。再入手日式的關東煮魚餅及薩摩芝士魚餅，去尖沙咀的24小時日式超市就搵到，當中薩摩芝士魚餅勝在有芝士餡，味道較獨特。

最後就駛到太子界限街試食中式魚餅，事關其順德魚餅被列入區級非物質文化遺產，鯪魚味極重之餘口感亦相當彈牙，而且味道恰到好處，調味不會偏鹹，毋須點任何醬汁！

業昌食品負責人Eddie表示，順德魚餅的鯪魚味之所以極重，全靠源自順德的養殖場以及廠房加工，利用30分鐘起出魚肉，再用1小時將其急凍鎖鮮。他亦提到鯪魚只有廣東珠三角一帶才有，而且鯪魚比較骨多所以鮮甜，故製作出的魚餅味道相對濃郁。除了魚餅之外，亦可以製作鯪魚滑、魚腐、魚麵、釀鯪魚、魚餃等。

找到美食，當然想叫一班朋友或家人齊齊試，如果一部車可以接載到所有人就最好不過。同場加映連天王郭富城都擁有的新車—Zeekr 009，城城更激讚：「從來沒坐過那麼舒服，那麼好的MPV。」009的外觀極為霸氣，並提供6座版及7座版，售價同樣為76萬有找，而新車標榜舒適，因此全車座椅都使用Soft Nappa真皮，更備有通風系統以及按摩功能，甚至可以整個人躺下來，難怪城城都激讚，而且門邊有較為少見的觸控式Smartbar，以便調校座椅設定。另外設有17吋大屏幕睇戲煲劇、可調校-6至50度的小冰箱、監察後座乘客的小鏡頭等貼心設計。009安裝了前後電動馬達，以四驅驅動，最大馬力達到603匹，而0-100km/h加速僅需4.6秒，提供前所未有的駕駛樂趣。