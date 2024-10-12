西班牙美食　惹味又吸引

熱情洋溢的西班牙，除了古迹處處，還有數之不盡的美食，近日既有新店開業，又有推出新菜單，喺時候拎住杯Sangria慢慢歎喇！

滋味任食

西班牙Tapas選擇多多，西九西班牙餐廳近日推出親民價的Buffet Table，客人可在2小時隨意享用冷熱盤前菜放題，包括有芝士、火腿、沙律、炸物、熱盤等共12款美食，加錢可升級半自助套餐，包括有1份Tapas、1份主菜和甜品，主菜有紅蝦蟹肉扁意粉、加拿大天然豬斧頭扒和地中海風味香烤腸拼盤等選擇。

熱鬧慶典

愛熱鬧的西班牙似乎經常都有不同的慶祝主題，西營盤西班牙餐廳於10月17日至20日舉行La Fiesta慶典，10月17日會有「Arranque」盛大開幕典禮，到時會供應比利亞火腿拼盤、炸牛頰肉脆球、俄羅斯沙律等美食的晚市菜單，配美酒和表演享用，更添美味。18日有自由節奏之夜，供應西班牙墨奄列、烤肉串等美食。19日會有民歌咖啡館，推出西班牙海鮮飯配慢煮烤乳豬早午餐和佛朗明哥晚餐，還有精彩表演，令人胃口大開。最後一日的西班牙星期日早午餐會有番茄沙律、海鮮飯和炸魷魚三文治等經典美食，亦有佛朗明哥表演來結束慶典，每晚都有不同驚喜。

重新登場

剛於搬遷至中環再營業的西班牙餐廳，用餐區更寬敞之餘，亦有全新菜單登場。新菜包括有用西班牙鯖魚和紅辣椒炮製的Marmitako，Txuleta選用西班牙黑豬排骨配醬汁和韭菜，其他還有加薯子沙律的海膽多士和珍寶紅蝦海鮮飯等選擇，再配招牌的塞哥維亞烤乳豬、乾式熟成西班牙Rubia Gallega肉眼和烤西班牙八爪魚等美食，相當豐富。