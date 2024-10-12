本日日本：650萬顆燈飾　閃爆日本

秋冬前往日本，遊樂場是必到一站！除了機動遊戲外，不少樂園會舉行跨年的大型點燈活動，務求於聖誕及元旦期間營造浪漫氣氛。東京都稻城市便有遊樂場適逢60周年，出動約650萬顆燈飾炮製以鑽石等寶石作靈感的璀璨場景，並可同時飽覽東京繁華夜景。另外大阪府及愛知縣的樂園亦分別推出以花及深海和宇宙奧秘為主題的特色點燈活動，同樣令人想先睹為快！

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東京：賀60周年 鑽石色贈興

位於東京都稻城市、今年迎接60周年的讀賣樂園，將於10月24日至明年4月6日舉行第15季的Jewellumination燈光活動。活動以「LIGHT is LOVE ～鑽石60慶典～」為主題，找來知名照明設計師石井幹子主導，動用約650萬顆燈飾裝飾場內不同設施及區域，其中入口處的太陽廣場便以全新色彩「鑽石珠寶色」點綴，靈感來自純白色鑽石，並加入粉鑽、黃鑽等色彩。另一焦點落在樂園的兩座摩天輪，新增的Sky-Go-LAND摩天輪屆時會閃耀14種寶石光芒，而作為園區地標的大摩天輪上、下半截分別散發金色及粉紅色燈光。場內180米長的林蔭道亦會化身為掛滿燈泡的慶典大道，並有特別炮製的60支蠟燭造型立體燈飾雕塑，也別錯過由238道水柱結合15米高環狀螢幕影像、燈飾、激光和火燄打造的噴泉Show。另外還有水晶拱廊、寶石高塔、愛之聖地等多個景區，教人目不暇給。值得一提的是，今年所有燈光表演均使用風力等綠色能源驅動。成人入場費 ¥1,800（約HK$94）、任玩1日票¥5,800（約HK$302）。

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大阪：花卉主題 高空飽覽

大阪府枚方市人氣主題樂園枚方公園於11月2日至明年4月6日會舉行「光之遊園地～Flowering Illumination～」燈飾展。活動踏入第11屆，今年以花為主題，利用花卉、蝴蝶等為靈感，透過七彩燈光營造浪漫與夢幻氛圍。場內分成7個主題區域，當中以13米高巨型聖誕樹為中心的花與妖精之樹，和以約500個燈籠布置的光之燈籠廣場為亮點。還有一個充滿神秘感的花卉占卜之泉，大家可選喜歡的花卉進行占卜，結果會配合不同燈光和音樂投射在火山背景上，十分有趣。上述區域均會設置全新裝飾與燈光效果，帶來截然不同的視覺體驗。其他區域包括以眾多玫瑰加上燈光打造的燈光花園、每道門均有不同花卉和燈光的7色燈光隨意門、放有閃閃發光大蝴蝶的蝴蝶園等。與此同時，園內不同遊樂設施如過山車、小矮人火車、奇幻漂流等有特別燈飾裝飾。你更可順道玩盡20多種設施，不可錯過能登上80米高空的Skywalker摩天輪，能飽覽整個樂園夜景。成人入場費¥1,800（約HK$94）、任玩遊樂設施¥5,100（約HK$265）。

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愛知：最大花手水 夢幻拱廊

位於愛知縣蒲郡市的拉格娜登堡是一個集主題樂園、購物商場、溫泉與酒店於一身的度假村，當中主題樂園Lagunasia將於11月2日至明年4月6日舉行燈光活動Laguna Illumination。今年活動結合了光影藝術、聖誕市集、煙花表演與花卉藝術於一身，其中主場景Aqua Planet活用鏡球的折射效果，呈現海洋生物的壯麗景象。另一大亮點是光之花園，其靈感來自日本神社入口的花手水，你會看到長達6米的花卉藝術漂浮於水面。其他焦點包括12道拱門與上百萬顆燈球組成的幸運彩虹拱廊，及乘坐電動小艇穿梭於夢幻氛圍的水晶拱廊，還有將可愛海洋生物投射於藍色燈光下的海底生物街道。其他觀賞設施有結合雲海和夢幻極光的天空之樹燈光Show、發出閃閃藍光的藍色宮殿和閃亮兒童區Stella Illumination。園區的聖誕市集同樣值得留意，售賣聖誕雜貨、熱紅酒及節慶美食，充滿節日氣氛。成人入場費¥2,300起（約HK$120）、任玩遊樂設施¥4,600起（約HK$239）。