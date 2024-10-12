歐倩怡祝郭晉安生日快樂　計劃帶女兒去旅行睇落雪

藝人歐倩怡、吳雲甫和黃芳雯今日（12日）為HOYTV節目《健康關注組》進行拍攝。歐倩怡表示為保持美麗的外表，會勤做運動以及清淡飲食為主，少吃濃味食物，問到她會不會親自下廚煮給一對子女吃？她就表示以前會經常煮，又指會每日聯繫在外國讀書的16歲兒子，關心他的日常生活：「我會問佢嘅讀書、交朋友、飲食情況。（有冇話掛住你？）呢個年紀嘅男仔都係一句起兩句止，但係我成日都會同佢講I Miss You。」又透露正在計劃和囡囡以及父母來一個家庭旅行，打算會帶女兒到一個會落雪的地方過冬。

提到前夫郭晉安日前60大壽，歐倩怡就表示有透過短訊向郭晉安送上生日祝福，問到歐倩怡有沒有送上禮物？她說：「我都見到佢好開心，好多人同佢慶祝，我都有同佢講生日快樂，同埋佢好人，都好多好朋友陪佢，所以我都戥佢開心。」她透露現時自己的生活主要是圍繞工作：「我依家有幾樣嘢做緊，又要兼顧營養方面嘅嘢，亦都要兼顧藝人工作，樣樣嘢都係新開始，我以前有經理人公司，又有唱片公司，好多嘢都係開機我先埋位，但依家我就要落手落腳做，又要寫稿又要提早預備，如果係以其他身份做研究，又會接觸好多唔同嘅人。」

談到她現時的財政狀況，她笑言一分耕耘一分收穫，問到會否向安仔求救？她回答：「人人都要返工，我自己賺返嚟會好開心。」又表示如果有機會，不會抗拒拍劇。