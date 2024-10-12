陳山聰領軍參演台慶劇　被對白考起：真係人都癲！

無綫今年57周年台慶，官方正式公布四大台慶劇包括《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》以及《廉政行動2024》。《黑色月光》由楊茜堯、林夏薇、王浩信等領銜主演，楊茜堯相隔6年後再拍無綫劇大展「眼神殺」上演最黑暗的復仇戲碼；《巾幗》系列載譽歸來，第四季《巾幗梟雄之懸崖》由黎耀祥、胡定欣主演，更有金牌編審張華標重返TVB操刀，劇力萬鈞。而陳豪、譚俊彥、龔嘉欣和張曦雯《企業強人》則進入結局篇，劇情白熱化。

《廉政行動2024》則由陳山聰、張曦雯、羅子溢、羅天宇、徐榮、蔡潔、韋家雄、鄭俊弘、林凱恩、陳星妤等演出，劇集以反貪污為主題，當中不乏埋身肉搏、飛車、槍戰等刺激畫面，劇情圍繞張曦雯與陳山聰率領團隊，調查多個涉嫌貪污案件五大單元，分別是「違．修」、「獄中人」、「沉默者」、「一念間」以及「偽謊者」。

「視帝」山聰原來是首次扮演ICAC，但也被超多人名的翹口對白考起，身為視帝的他硬食N個NG，最後忍不住說：「真係人都癲！」劇中張曦雯扮演一位大肚婆，要長時間戴着假肚拍攝，她指是新嘗試：「事前有觀察大肚婆點行路，喺街度見到大肚婆，就會睇住佢哋點行，所以佢哋都應該覺得我好奇怪！」又笑言發現了戴假肚的好處，對打機有幫助：「戴住個假肚打機，可以用嚟托住個手掣，好啱位。」