肥仔大爆193蝕賣跑車都唔肯借嚟揸：佢要收車租！

男團ERROR 成員梁業（肥仔）和陳宗澤（CY)今日（12日）到將軍澳參與晚間音樂會，二人輪流上台落力獻聲跳唱。肥仔表示父母特地到場支持，適逢前幾日是媽媽的生日，所以送上歌曲《Dear MaMa》祝福天下間所有父母都要快樂，跳到出汗時，更有粉絲應要求向台上拋上紙巾，讓肥仔抹汗。CY唱畢《愛在記憶找你》笑指自己唱到結尾時「撻Q」，自我安慰說：「不過唔緊要，失敗乃成功之母。」

肥仔表示在唱《Dear MaMa》的時候是特別投入，問到媽媽生日可有送禮物？他就表示雖然媽媽經常叫自己慳錢，但只要見到覺得媽媽會喜歡的東西都會買下來送她，面對爸爸肥仔就略顯「小氣」，笑言爸爸不會呷醋，比較簡單，相對來說物欲不大。提到CY指在唱《愛在記憶找你》時忘記歌詞，他表示是故意的，說：「因為唱緊嘅時候，一直沉醉於師兄林峯嘅歌，返唔到嚟。」問到他會否打算向肥仔學習，學幾首跳唱傍身？肥仔表示暫時不會收徒弟，因為工作繁忙：「呢排忙緊自己嘅歌，又忙緊團歌 ，仲有綜藝節目，不過真心嘅，如果有需要嘅時候問我攞意見，我幫到你一定會幫。」而CY即表示：「放心，我一定唔會客氣。」

提到ERROR隊友193蝕20萬賣了紅色辣跑，肥仔表示193有虛心學習：「因為佢上次都有講，咁難控制嘅嘢就唔控制住啦。（蝕咗20萬？）佢蝕啫，唔緊要啦。記住一個信念，失去咗嘅嘢要覺得自己搵得番，否則你會沉寂喺一個好低微嘅時刻。（193會唔會再換車？）我唔知喎，我哋成日都鬧佢點解有咁多車都唔借一架畀我哋，跟住佢就會叫我哋畀車租。」肥仔又表示自己正在考車牌，剛已經完成筆試，透露剛考完試肥仔即致電經理人表示被考試題「陰咗」，認為會不合格，笑言：「我哋ERROR邊個考試唔合格，就會畀人笑到仆街，不過最後都合格。」但肥仔就表示未有買車打算，擔心自己因工作繁忙，在揸車途中會睡着。至於CY亦表示正在考車牌，不過同樣暫時未有打算買車，想等工作上有需要才正式考慮買車。