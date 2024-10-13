【是日通勝】

農曆九月十一

甲辰年 甲戌月 庚戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：晚上11時至1時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

金牛座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做理財計劃。

雙子座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

巨蟹座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

獅子座：財運上升，量入為出的策略要貫徹始終。

處女座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

天秤座：人緣運極好，適合聯誼會友，可盡興而歸。

天蠍座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

人馬座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

山羊座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

水瓶座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

雙魚座：珍惜眼前人，面對外界誘惑必須保持清醒。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）龍 煩惱多

鼠：早睡早起身體好，宜趁周日養精蓄銳。

牛：受感情問題困擾，需要讓自己靜一靜。

虎：吃醋行為要克制，以免令伴侶感煩厭。

兔：偏財運一般，不要妄想透過博彩獲利。

龍：是日沖煞，內心不安，容易杞人憂天。

蛇：易忽略別人提示，做起事來錯漏百出。

馬：感情有變淡危機，對伴侶顯得不耐煩。

羊：談情吉日，適合陪伴侶享受二人世界。

猴：財運欠佳，易因一時衝動花掉冤枉錢。

雞：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

狗：懂得激勵自己，沒有事令你感到困擾。

豬：財運不錯，有利做生意，開單冇難度。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

易嫁豪門的女性手相

手是女人的第二張臉，因此很多女性朋友都會小心翼翼地呵護。其實通過手相，還可以看出一個人的財運，那麼易嫁豪門的手相又有甚麼特徵？

1.手掌柔軟、紅潤

手掌顏色紅潤有光澤，手掌肉分布均勻，表示此人氣色好，元氣充沛；手掌綿軟則說明此人不需要幹一些體力活，運勢好。擁有這樣手相特徵的女性特別有福氣，嫁入豪門是輕而易舉的事，屬於天生富貴命相。

2.多錢財紋

錢財線位於無名指和小指附近的分隔紋路，在古代面相學中代表人財富運勢的好壞，錢財紋以深長清晰有力為佳。擁有這種手相特徵的女性，多不缺錢花，天生財運順遂。

3.金星丘飽滿

金星丘位於食指下方，反映一個人的信心、權力欲望和物質欲望。金星丘飽滿的女性命中注定財運旺盛，對權力和金錢有強烈的欲望，可以在財富地位上取得卓越的成就，而且異性緣往往很強烈，易嫁進豪門、入住豪宅。