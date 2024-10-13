娛圈單打︱低調轉玩地下情　收埋嚟食免詐型

撞鬼咯！ERROR成員保錡自從和菊梓喬（Hana）傳出緋聞後受盡千夫所指，菊粉大罵佢癩蛤蟆食天鵝肉，又人身攻擊佢樣衰。唔知係咪受到刺激，保錡索性樣衰到盡，在新歌MV中以小丑造型示眾，血盆大口加白無常面譜，唔少人睇到都嚇一嚇，直呼撞鬼。

即係咁，電影《小丑：雙瘋》正在上映，結果劣評如潮，喺美國票房仆直。保錡好扮唔扮，扮個咁唔老利的小丑，希望佢新歌嘅反應，唔會君體也相同啦。其實小丑對保錡係有深意嘅，自從同Hana撻着，菊粉勃然大怒，Hater直線急增，於是憑歌寄意，認為只有小丑先有譁眾取寵的通行證、犯錯都會得到掌聲，擺明你有你鬧，佢有佢堅持去愛喎。

至於緋聞女友Hana則口風大改，話同保錡好少聯絡，仲講明抗拒大家在工作上合作。由甜絲絲大讚保錡好仔兼靚仔，到避談感情事，都係短短幾日間嘅事，唔通「了解中」變成「了斷中」？嗱，娛樂圈高調談情往往沒有好結果，可能二人受到公司壓力，轉玩地下情啫。何況保錡都操得幾大隻，Hana應該會食得幾開胃！

講真，呢段戀情孰真孰假都好，兩位當事人都係有賺，起碼曝光率急升。之前保錡冇嘢撈、食鬆糕，轉做跑步達人企圖殺出血路，結果都係冇Noise，點知同Hana傳緋聞啫，即刻新歌都有得出，仲唔得米！此事又再應驗一個真理，就係做娛樂圈呢行，畀人鬧唔緊要，最棹忌冇人講。

歌仔都有得唱啦：「金剛跟美女戀上，也是個傳奇狂想。」話唔定美女與野獸的組合，有朝一日會開花結果呢。