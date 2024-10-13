【營事檔案】番茄煮鯖魚

番茄口味多變，可變出不同的菜式，包括中式的番茄炒蛋、番茄薯仔湯，港式的番茄米線，或西式的番茄肉醬意粉等，而今次就介紹一個日式的煮法，利用鯖魚及香草，都是十分配飯的菜式。

鯖魚Omega-3脂肪酸比三文魚高

鯖魚是一種營養豐富的海魚，富含Omega-3脂肪酸，屬於健康的脂肪。適量健康的脂肪可有助於降低心血管疾病的風險，減少炎症的發生，並促進腦部健康。而鯖魚當中的Omega-3脂肪酸更比三文魚高。每100克鯖魚約含2670毫克Omega-3脂肪酸，對比三文魚每100克就含2260毫克Omega-3脂肪酸。其他豐含Omega-3脂肪酸的魚包括黃花魚、秋刀魚，而鎗魚、紅衫魚及石班等都含Omega-3脂肪酸，但含量就較少。

番茄生熟食用不同營養

番茄是一種營養豐富的蔬菜，生吃可攝取到維生素C，加油煮熟就可攝取到維生素A，更可煮成蓉成為健康的醬汁或湯底。維生素C有助於增強免疫系統，以及促進膠原蛋白的合成，並有助於鐵的吸收。而加熱食用的話就可攝取到維生素A，有助於維持視力和皮膚健康。

材料：

急凍鯖魚 1條

番茄 2個

調味料：

鏗魚豉油 2湯匙

茄汁 1湯匙

味醂 1湯匙

鹽 1茶匙

香草碎 1湯匙

做法：

1) 先將鯖用紙巾抹乾備用

2) 番茄切粒備用

3) 燒熱鑊落少許油，將鯖魚皮向下地放進鑊中煎2分鐘，翻轉加入少許水再煎3分鐘，盛起

4) 鑊中加入番茄碎炒軟，加入所有調味料煮5分鐘

5) 將番茄加在鯖魚上，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。