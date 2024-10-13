阿Mo險2次傷害醫院過30歲生日　李父：行醫不思進取易陷吃老本狀態！

MIRROR演唱會意外中受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在中大醫院接受治療，女友So Ching（蘇芷晴）日前透露因醫護人員疏忽未再三檢查清楚吊機吊布上安全扣，令阿Mo上半身突然從高處向後墮，險歷二次傷害。

阿Mo父親李盛林昨日（12日）在代禱信中談及過去2年往返醫院及研讀醫療器材等，深刻感受行醫「進取和不思進取」兩方面，指如果只憑過去經驗不常更新自己在醫學領域的新知識，很容易從一個滿懷熱誠進取者，不知不覺陷入只「吃老本」狀態。他又提到過去一周阿Mo度過了30歲生日，是在醫院度過的第三個生日，過去因做手術被剪短的長頭髮，在近兩月又再開始留長。

阿Mo女友So Ching在社交網中透露阿Mo險再次受傷事件，院方承認一名住院病人早前於病房使用轉移器時，因其中一個掛鈎不穩妥而失平衡，現場護士及看護已即時扶着病人將掛鈎穩妥，其後已再加兩名護士協助安全將病人轉至床上，院方十分關注事件，已提醒醫護小心使用器材。

事件發生後，阿Mo父親在代禱信中未有直接提及此事，但提到過去兩年多以來，無論是每天往返醫院、還是準備每週的代禱信、研讀醫療器材的功能或探討對脊椎受創的最新醫療新科技等，都刻感受到行醫的兩方面：「進取和不思進取」。

他指出，如果只憑藉過去的經驗，而不常更新自己在醫學領域的新知識，很容易從一個滿懷熱誠的進取者，不知不覺的落入的陷入只「吃老本」的狀態，又稱醫療是一日千里，若只執著過去的經驗和光輝，對傷患者並不能帶來盼望。

阿Mo父親其中一項代禱內容更為醫護及照顧者禱告，稱「願他們在每天衡常的照顧中，能懷著一顆醒覺的心，讓阿Mo在被照顧的過程中能平安度過每一天。」他又提到，過去一星期阿Mo經歷了30歲生日，是在醫院度過的第三個生日，感謝醫療團隊預備的生日蛋糕。他指，阿Mo受創以來，一把長頭髮在手術前被剪掉，至今已超過了810日，但近這兩個月來，他的頭髮已開始留長了。