饒舌天王Kanye West被前助手指控下藥性侵

美國饒舌天王Kanye West被曾擔任他助手的模特兒Lauren Pisciotta於洛杉磯高等法院入稟指控性侵，最近被性販賣人口與下藥性侵指控纏身的另一美國饒舌天王Diddy亦牽涉其中。Lauren於文件中指她參與Kanye與Diddy主持的一次錄音室錄歌，期間Kanye為她點了一杯飲品，她喝後感到天旋地轉，身體與說話能力受到限制。翌日早上，她感到不適與巨大的恥辱，然而並不肯定發生了甚麼事。

很久以後Lauren指Kanye向她承認，兩人曾發生關係一次，她才清楚被下藥後被性侵。當時Kanye仍與美國真人騷女星Kim Kardashian成婚。Lauren得悉真相後計劃離職，非常小心地與Kanye保持距離，免得被報復、滅聲與列入黑名單。但她很快就被解僱，她今年6月曾入稟指控Kanye欠她300萬美元（2,340萬港元）遣散費。

Lauren亦指Kanye曾向她傳送性意味短訊，寫到：「我個問題係我想搞嘢，但我X咗條女之後，我想條女同我講我X得佢哋幾大力。然後我就會想佢笠定綠帽畀我。」Kanye又向她傳送旗下男女員工們的私密照，甚至在她旁邊自瀆並睡著。