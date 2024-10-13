小儀電梯內遭鄰居偷拍　大感不滿出Po宣洩

藝人森美與太太到大阪旅行突然無酒店房，至於拍檔阮小儀同樣不幸，她透過社交平台發文，表示被鄰居在電梯內偷拍。她發現鄰居這個舉動令她感到既尷尬又不快，表示︰「話說頭先返屋企嘅時候，同一位身材肥肥哋嘅女士同𨋢，由於我掛住望WHATSAPP，冇留意到佢原來偷拍中，後來因為佢個姿勢有啲浮誇，個手機鏡頭拗向我嗰邊，所以被我發現，而佢即時亦即刻轉返去手機板面，點解我知？因為架𨋢有鏡反映返我睇。當我考慮想出聲問問你點解影我呢，但你就出𨋢嘞。」

小儀雖沒當場踢爆對方，但回家後愈想愈不忿，於是決定出po隔空向這位偷拍鄰居表達不滿︰「本來諗住忍咗佢，唔出聲，但越諗越唔開心同唔知佢影咗乜，所以都係不如出聲，希望你睇到之後，請你下次唔好喇，因為架𨋢啲鏡嘅反映其實好清楚睇到你做乜㗎」。

阮小儀有感而發，表示鄰里關係的重要性，表示：「嚡，住9樓嘅呢位女士，下次唔好咁啦，大家左鄰右里，其實打個招呼可以好平常，但偷影這回事，我就覺得唔太妥當同埋令我感到唔舒服，因為始終係自己屋苑，大家仲有機會碰面嘛，係咪？」

小儀分享了一張屋苑走廊照做配圖，有網民以為相中在走廊放置單車的單位，就是偷拍的街坊單位，小儀立即澄清︰「不是車仔單位，別誤會。」