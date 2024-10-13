張曦雯假大肚感覺良好　羅子溢望與楊怡同台拎視帝后

視帝陳山聰、張曦雯（Kelly）、羅子溢、羅天宇、阮浩棕及林凱恩等今日（13日）出席台慶劇《廉政行動2024》宣傳活動，新劇將於10月21晚首播。眾人在台上分享拍攝感受，飾演廉署總調查主任的山聰，透露最深刻一場是於辦公室不停作講解，笑指演上司的張曦雯只需不停點頭示意，十分舒服。羅子溢表示劇中演父親跟小演員做對手戲，幸小演員已是第二次跟他演父女，故很有默契。至於飾演懲教職員的羅天宇，笑指平日給人斯文感覺，今次大家終於可以見他兇狠一面。

山聰受訪時被問到演台慶劇會否有壓力？他笑指只得5集故沒有壓力，但透露花了半年時間拍攝：「因為今次全部搵外面電影導演，加上5集場口順住拍，所以一個禮拜只係開2、3日，好舒服嘅。」他解釋因採用全實景拍攝，故只有星期六、日或公眾假期才能進廉署辦公室拍攝，故拖長了拍攝日子。提到他曾表示劇中對白很多，令他也被考起不時NG，他解釋有太多人名要記，又表示今次印象最深刻是到赤柱監獄內拍攝：「第一次入去拍，好緊張，入完去返出嚟我同朋友講，真係唔好犯事！因為入到去真係感覺到好冰冷。問到有否信心憑此劇爭視帝？他説：「有！點解冇信心，不過睇下佢哋有冇提名先，爭吓囉！哈哈！」

Kelly則表示今次演大肚婆演得舒服，因主要安坐辦公室，不用外勤辦案：「我負責大住肚坐Office鬧吓人，因為大肚婆情緒激動，哈哈！」首次演大肚婆的她，指角色可讓大家知道，就算是懷孕，同時仍可以繼續做女強人，笑指最喜歡演女強人：「最鍾意做男主角嘅上司。」又笑指佗着假肚感覺一流：「雖然重，但可以『晾』住電話打機！（想試下真大肚？）吓？咁又唔好！」身旁山聰即反問為何不好？她即表示：「遲啲遲啲。」

至於劇中演父親的子溢，表示演囡囡的小演員亦曾於《婚後事》中合作演父女，故不用再花時間磨合，又透露角色是一位線人，故經常被人追斬，很有電影感，亦勾起他當年演江湖片時的感覺。問到有否信心憑此劇爭視旁？他直言不會：「我全力支持我太太（楊茜堯）！（可能一齊攞獎？）補返句，我有都好嘅，哈哈！」他表示未試過跟太太於台慶頒獎禮一起獲獎，希望體驗一下。

提到太太主演的另一套台慶劇《黑色月光》快將播出，他表示因劇集於其他平台已率先播出，知道外界反應不俗，令她放下心頭大石：「我都戥佢開心，因為佢之前都擔心自己咁耐冇拍劇，唔知大家仲會唔會認同佢演技，我同佢講唔使擔心，你功力咁深厚。」另提到他早前跟太太慶祝結婚8周年，他即風趣說：「7周年就多啲嘢講，8周年就冇乜嘢講喇，因為過咗7年之癢嘅關口，哈哈！」他笑言要開始預備搜尋有關結婚10周年的資料，以免屆時被太太問責。

他透露太太現時身在北京宣傳劇集，自己則留港做湊仔公照顧小朋友，現時跟太太都很享受跟小朋友相處的時光，覺得很浪漫。