前亞視小生張啟樂奪台灣金鐘獎　自爆已婚感激母親支持

前亞視藝人張啟樂（Ben）2020年移居台灣到當地發展一帆風順，日前，一年一度的台灣廣播金鐘獎公布提名名單，張啟樂獲得得兩項提名，成為廣播金鐘獎第三位獲提名的香港人。昨日（12日）更傳來喜訊，他首度站上廣播金鐘獎頒獎台，憑主持中央廣播電台《台味超有港》節目，勇奪「生活風格節目獎」。張啟樂領獎時相當激動，感謝台灣給了他人生新的一頁！

張啟樂主持的《台》，是透過在台港人與在港台人，以飲食文化為主題，讓兩地市民彼此更多認識，並獲得第59屆廣播金鐘獎評審肯定，為他贏得「生活風格節目獎」。當揭曉得獎那刻，張啟樂睜大眼睛不敢置信，發表感言時語帶哽咽：「我真的沒有想到我這個在香港出生，母語是粵語的香港人，可以拿到台灣的廣播金鐘獎，謝謝！五年前我一個人從香港來到台灣，一切從零開始，真的很辛苦，但是也很精彩。如果我當初沒有來台灣，今天這一切都不會發生，我手上也不會拿到這個金鐘獎，我今天能夠踏上這個舞台，領到這個獎，我要感謝我自己一直的堅持，我也要謝謝台灣，因為台灣，我才會得到這一切，謝謝台灣給我的機會，謝謝台灣給我一個家，謝謝台灣給我這個獎項，謝謝台灣給我人生新的一頁！」

張啟樂除了感謝幫助過他的人和團隊外，以及多謝每一位接受他訪問的來賓。張啟樂亦特別提及家人，尤其是媽媽，指母親雖然不贊成他到台灣發展，但仍默默支持他，甚至特地從香港飛來台灣出席頒獎典禮，見證他獲獎的一刻。

張啟樂自爆移居台灣後已婚，特別感謝太太、外母和天上的外父，讓他在台灣有一個家。張啟樂今日透過社交平台連環發文，指獲獎前沒有吃晚餐餓到胃痛，故一結束便與朋友去吃火鍋，覺得獲獎很不可思議。張啟樂表示人生就是這樣，餓了就吃，累了就睡，睡飽了，就把該做的事做好，他說今後會一如往常好好工作，好好生活和繼續努力，希望未來有更多機會發揮得更好。