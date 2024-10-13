梁芷珮體驗滑翔傘　俯瞰飽覽馬特洪峰

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的旅行節目《瑞士潮什麼》將於明晚（14日）播出，今輯Christy繼續與攝影師老公Kenneth夫妻檔拍住上，帶同一對子女上陣。在首集中Christy一家乘搭12小時機程抵達蘇黎世，隨即跳上火車玩轉瑞士所有熱門景點。

為了以最佳視角觀賞阿爾卑斯山脈中最著名的山峰—馬特洪峰，首站去到瑞士西南部無車小鎮策馬特。除了滑雪活動，村內還有不少街頭表演，如牧羊人放羊，氣氛熱鬧。Christy 由山腳乘搭纜車約40分鐘，到達海拔3,883 米、全歐洲最高的纜車站。上山後，Christy與11歲女兒Kasey一起挑戰當地遊客必玩的滑翔傘，體驗刺激樂趣之餘，還能以絕佳俯瞰視角飽覽馬特洪峰的美麗景色，再轉到平均海拔1800米、另一無車小鎮薩斯費遊玩。

他們坐雪橇車欣賞「阿爾卑斯明珠」之稱的雪山薩斯斐之餘，又到著名的土撥鼠山坡餵野生土撥鼠。另外，Christy帶子女體驗當地公眾游泳池，在清幽美景下游水、浸按摩池之餘，戶外草地更可以踢足球，設施多到媲美私人游泳池，令一家人樂而忘返。