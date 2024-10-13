楊茜堯新劇熱度創新高　挑戰「生化武器」面容扭曲

視后楊茜堯主演的新劇在內地播出後好評如潮，創下影視平台「港劇熱度值」歷史新高，可喜可賀。劇中4位主角近日赴內地落力宣傳，楊茜堯品嘗「豆汁」搞到面容扭曲，又揚言無懼網民將新劇與韓劇《黑暗榮耀》比較，有信心熱度會更高。

由雙視后楊茜堯與林夏薇聯同視帝王浩信及藝人馬志威主演的無綫台慶劇《黑色月光》，近日在內地平台率先播出，網上氣勢如虹，大受好評，昨日官網宣布該劇熱度值破8,888，創下平台港劇熱度值歷史新高，認真犀利！

4位主角近日現身北京宣傳劇集，出盡渾身解數，期間被要求試飲當地傳統飲品「豆汁」，由於豆汁在製作過程需要發酵，氣味強烈，馬志威聞一下後不禁以廣東話表示「好臭喎」，之後遞給楊茜堯，楊茜堯聞過後退半步兼「嘩」一聲，並問觀眾：「它是壞的味道嗎？」二人淺嘗一口後面容扭曲，網民笑指他們的反應很真實：「他們彷彿聞到了生化武器。」此外，馬志威玩遊戲輸後，要接受「懲罰」，他毫不猶豫連續錫王浩信的臉兩次，觀眾嘩聲四起。對於有指《黑》劇是港版《黑暗榮耀》，楊茜堯感謝大家的認可，直言不擔心比較：「有比較才會進步，但是有比較之下，我們才更加有信心往上去爬，我覺得我們的熱度肯定會更高。」林夏薇認為兩劇相同之處是復仇題材：「我們有信心這部劇無論劇本還是演員，會呈現出對人性更深刻的體現。」

難忘「掃樓」谷劇

另外，楊茜堯昨日接受東網訪問時對於劇集熱度破紀錄，大表興奮：「好開心有咁好成績，從來冇諗過。」講到今次到北京宣傳，她最難忘首次到訪內地影視平台的總部「掃樓」：「內部好靚，放晒我哋燈牌、燈箱同海報，好似去咗電影院嘅感覺，所有資源、配套好好，令成套劇有好成功嘅宣傳效果。」又指今次趁機與劇中拍檔重聚，直言劇集有好成績全靠大家齊心合力。