慾火上升 「野」性難馴

話明係曳曳，梗係要玩得放啲先會過癮，所以比起木美人，筆者更希望自己嘅床伴係性感小野貓！講起「Wild」呢個字，總係有人諗起性，難怪「野性」一詞會令咁多人想入非非啦！

Wild Baby 性感尤物

見到魅力十足嘅性感女性，通常我哋會稱之為「Wild Baby」，但有個「Wild」字嘅情色俚語，唔一定同野性有關，就好似「Wild Rogue」，直譯嘅話，意思係野性流氓，查實暗指男士兵器。講起呢個部位，有種動物叫針鼴，天生異禀，其雄性嘅生殖器前端竟然有4個龜頭，雌性針鼴嘅陰道就有3個，而最古怪嘅係，佢哋交配時，只會用到兩個龜頭同陰道，箇中原因連動物學家都答唔出，有待進一步研究。

Wild Pony 升級推車仔

美國有項調查發現，唔少受訪男女都認為推車仔係最狂野嘅性愛體位，但原來有一招叫「Wild Pony」，狂野程度有過之而無不及！玩法唔算複雜，首先女方左手按住張枱，跟抬高左腳放喺枱上，當然換成右手同右腳都可以，而喺呢個時候，男方雙手扶住女伴個躉，下半身對準蜜洞，就可以進行活塞運動。據性學家話，呢招係推車仔嘅升呢版，可以刺激到一般推車仔未能觸碰嘅位置，為女伴帶嚟新鮮感，從而引爆更強烈嘅高潮反應。

《Pornstars Gone Wild #1》得獎之作

基本上，冇一套四仔唔係以狂野床戰為賣點，要從中搵一套極品，梗係以獎項作為參考指標啦！好似呢套由Hustler喺2014年推出嘅《Pornstars Gone Wild #1》，先後喺AVN、XBIZ等多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、最佳拍攝、最佳導演等殊榮，一啲都唔簡單！作為導演Marc X嘅成名作，故事好簡單，講述Danica Dillon、Bridgette B、Gia Love等人氣脫星喺禁慾一個月後再演床戲，表現如猛虎出柙，而且拍攝過程用咗大量主觀鏡頭同大特寫，配埋重金屬音樂助㷫，實在令人睇到血脈沸騰！

同場加映：靚偈癡女君島美緒

日本AV界有所謂「野性之女」，簡單嚟講即係癡女，邊位女優最具代表性？筆者第一時間諗起君島美緒，事關大家只要睇過AV片廠癡女HEAVEN喺2018年推出嘅《野性姐姐的乳溝玩弄》，就會完美領略到呢位熟女天后嘅魅力！佢喺片中化身成色情Coser，衣着極度暴露，頻頻露出36H巨乳深溝，引到青頭仔男鄰居硬晒軚，最終喺百般挑逗下，男鄰居按捺不住，成為呢位癡女嘅玩物，掀起一場又一場汁液橫飛嘅床戰。值得一提，當年呢套AV作品一推出，即成為FANZA當周銷量冠軍，今日睇番，仍然覺得精彩絕倫！