【是日通勝】

農曆九月十二

甲辰年 甲戌月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：掃舍、移徙、會友

忌：開市、嫁娶、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：09、27、16

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

金牛座：不要抱持交行貨心態，以免招致別人投訴。

雙子座：頭腦精明，把精力放在學習上，易獲佳績。

巨蟹座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

獅子座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

處女座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

天秤座：整體運勢微跌，但問題不大，毋須太擔心。

天蠍座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

人馬座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

山羊座：感情關係存暗湧，不改變相處態度有麻煩。

水瓶座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

雙魚座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 財運佳

（跌）蛇 心情差

鼠：跟同事的默契不足，工作進度受拖累。

牛：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

虎：事業與財運皆下跌，易做出錯誤判斷。

兔：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

龍：狀態不佳，高強度工作讓你感到吃力。

蛇：是日沖煞，心情欠佳，最好找人傾訴。

馬：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

羊：貴人助力強，有望在事業上大展拳腳。

猴：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

雞：財運下降，別盲目相信所謂投資專家。

狗：對感情關係抱懷疑，謹記勉強無幸福。

豬：多向伴侶獻殷勤，感情生活會更愜意。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

吉凶在人 災祥在德

這幾期專欄沒有教大家布甚麼風水陣，亦沒有借最近社會情況作預測。有句說話是這樣的，世界怎樣變，先變好自己，好運才會到來，助你由凶轉吉。換句話說，就算命不好，只要心好，災禍也會轉為福報。

我們常常聽人家說希望轉個好運，請問哪位大師是你見完他後，運勢會馬上轉變？相反，很多人跟所謂大師見面後，除了被其語言俘虜，花掉昂貴費用，買下各式風水飾物，甚至做了其鐵粉外，有誰真正撈到風生水起？

知命認命後，才去為自己安排未來人生的路。你的財富、婚姻、健康、工作、職業、發展、宗教、學業，在我們出世的一刻，已經命中注定了。為甚麼有些人可以活到百歲，又有些人兒時或年紀輕輕便離去？可以請哪些大師出手改變嗎？一花一世界，一葉一菩提，人有千算，天則一算。有些人心眼壞了，多年來借用宗教的慈悲哲理、玄學風水的神秘，趁你不在運、失意、失落時，誘使你墮入他的圈套，請問有哪些善信因此而有大成就？個個都是吃了碗黯然义燒飯，自我消失，而你的進貢卻令這種壞心眼的大師賺得肚滿腸肥。

玄學雖博，亦難救無緣之人。