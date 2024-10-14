吳忻熹自責漠視癌魔　憂女兒失依靠變出第二人生

前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）兩年前患乳癌後康復，早前她自揭乳癌復發並擴散至淋巴，最近赴泰國進行「細胞治療」返港。近日她接受東網專訪時精神奕奕，講到第一次患癌時，她只告訴了老公及身邊一兩位好友，連父母及兩個女兒亦被蒙在鼓裏，今次復發她則選擇在社交網公諸於世，她自言也是迫於無奈，因為當時決定接受化療，會面對脫髮問題，醜婦終需見家翁，故此才在社交網向所有人一次過交代清楚。

她稱患病的過程中，覺得最困難是向小朋友剖白病情，怎料原來只是自己過分擔心，女兒們卻很輕易地接受了她患癌一事，着實令她鬆一口氣，問到有否擔心自己真的走了，留下兩個年幼女兒怎麼辦？她直言：「係有擔心，但我同自己講就算係咁都係上天嘅安排，可能佢哋嘅命就係呢個數歲冇咗媽咪，當然我會用最大努力唔畀呢件事發生。」她表示自從公開患病後，覺得整個世界截然不同：「壓力釋放咗好多，我都唔知原來自己已經壓力爆煲，無論係識同唔識嘅人都畀咗好多愛與支持我，我好感激每一位幫過我嘅人，我一定會記住。」

本月17日正值她的50歲生日，樂觀的她笑言在人生過了半世紀後遭逢巨變，她以「得意」來形容，更感謝這個病，迫使她作出改變，開啟二次人生：「我後悔第一次患乳癌後康復，冇認真去處理自己嘅生活，亦忽略咗照顧自己嘅心靈，癌症唔係幾日內會發生嘅事，一定係有啲嘢出錯咗，可能係食物、生活習慣或者心情，我第一次患病冇好好把握機會改變自己，好感恩有第二次機會，令我好好反思人生。」她反思以前太執着，常在別人面前逞強，又不會聽別人意見以致常撞板，但現在會有把聲音叫她停一停去聆聽別人說話。

她稱自從患病後，人生觀亦有所轉變，學懂活在當下及時行樂，並由空想派變成行動派，她揚言將來康復，會盡力去幫助同路人：「我親身感受到需要人幫助時嘅無助，支持同愛嘅力量係好，我依家更有同理心，好多病友會喺社交平台私訊我，佢哋話見到我嘅故事好勵志，覺得我好有正能量同感染力，我又會畀啲資訊佢哋。」她續指已擬定短期計劃：「我會出書講吓自己患病嘅心路歷程，又會舉辦影展為慈善機構籌款，除咗我自己外，仲想搵其他癌病康復者一齊影相。」

問到會否有興趣幕前演出？她稱有機會的話會十分開心，自認相比在家中相夫教子，更享受工作中的成就感：「10年前我上過人生課程，導師話我個人好有感染力，叫我唔好浪費自己喺屋企湊小朋友，仲送咗首歌《給十年後的我》畀我，不過我冇理，之後續繼暱埋屋企，冇出嚟工作，但我係比較適合向外嘅人，唔做嘢會覺得冇存在價值。」

場地：灘五郷（灣仔）