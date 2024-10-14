菊梓喬發展不似預期　坦言有諗過轉行

入行8年的歌手菊梓喬（Hana）曾三連霸獲無綫「最受歡迎女歌星」獎項，撼低「死敵」吳若希外，更平了楊千嬅的紀錄，可是隨着最大靠山、前無綫唱片公司高層何哲圖離職，令她由事業頂峰跌落谷低，傳被無綫冷待兩年，現再投何哲圖懷抱當上「HOY TV 一姐」，一切重新出發，可惜發展不似預期，反而跟吳保錡的緋聞卻成網民熱話。

日前她接受訪問時，表示對新公司有信心，否則不會跟她簽約，直認曝光率比之前少兼保持了一段長時間，連商演都較少，但絕不會只在家中「躺平」，會勤拍片擺上網保持知名度，開到口恨有機會拍綜合節目，如旅遊及飲食類型就最理想，不過她至愛還是唱歌。

問到工作量少，是否沒有收入？她語窒謂：「呢啲咁現實嘅嘢唔識答喎，（係咪之前搵埋好多？）冇啲咁嘅事，我又唔係要穿金戴銀，又唔會用幾10萬嗰啲手袋，我食得飽，着得暖就ok，其實我唱歌唔係為搵錢嘅。」雖然自認只過普通人生活，不過每月生活費，未計日常開支及伙食費，最少要3萬元，她謂：「咁租屋、養車、仲要照顧一貓一狗，（擔唔擔心經濟問題？）唔使擔心，如果呢個歌手夢唔可以再行落去，咪讀啲Course轉行囉，我鍾意小朋友，諗過做育兒工作，（最近有呢個淡出樂壇心態？）又唔係，由我入行嗰一刻開始已經有呢個想法，因為老闆日日都提議我花無百日紅，環境係不停咁變嘅。」

至於可曾後悔離開無綫？她覺得人的際遇要視乎天時、地利，人和，每一首歌都有歌運，所以有機會做歌時就要努力，又謂「沉寂」了段時間，笑言外界可能已遺忘了她，自己也不記得曾是「最受歡迎女歌星」，故目前會嘗試抱住「做多一次新人」的心態再起步。問到她可覺得自己的人生高低跌宕，她正能量爆燈謂：「咁先係人生，平淡唔好，人生有顛簸先有危機感，人先有唔同狀況。」