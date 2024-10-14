朴信惠首度挑戰惡女角色　細數劇中三大造型

南韓女演員朴信惠每出演一套新劇，都能給人眼前一亮的感覺，最近她於新劇《來自地獄的法官》中飾演被惡魔附身的法官，展現出跟以往截然不同的形象，劇集首播後更獲得南韓9.3%的超高收視，成為當日的收視冠軍，令各位劇迷讚不絕口。除了劇集具有追看性之外，朴信惠在劇中以多套華麗且超強氣勢的造型示人，同樣相當有睇頭。

朴信惠一改昔日鄰家女孩的甜美形象，在劇中化身惡魔法官，總是給人盛氣凌人的感覺，而華麗的服飾穿搭更令她霸氣十足。朴信惠在劇集開頭就穿着一套粉紅色套裝，顏色夠曬搶眼，並以立體毛呢材質凸顯形象。雖然朴信惠造型看似甜美，但配合其惡魔法官的形象，則帶出鮮明對比，更能營造一種陰森可怕的感覺。

除了西裝造型之外，朴信惠亦穿上全黑皮革材質的裙裝，加強其惡魔法官的氣場之餘，又能帶點優雅氛圍。上身採用短版設計，配合高腰裙裝拉長比例，並配合黑色短靴，相當有氣質，同時亦散發出冷酷氣息。

平日較多飾演溫暖角色的朴信惠，即使身穿鵝黃色短版皮質外套，搭配工裝風的黑褲亦毫無違和感。這個造型不但充分展現出時尚品味，這幕更是講述一場痛快的懲罰橋段之中，顯得她特別心狠手辣，以及利落率性。