Oasis成員Liam留言不滿被美國節目醜化　粉絲撥火：取消美國演唱會！

美國長壽綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live，SNL）前晚於節目中新聞報道環節「Weekend Update」中惡搞早前宣布重組的英國樂隊Oasis，找來一男一女藝人James Austin Johnson與Sarah Sherman模仿隊中兩兄弟Noel與Liam Gallagher，以兩兄弟不和來搞笑。

節目播出後即惹來Liam不滿，並於社交網站留言串爆「唔好笑」：「乜佢哋唔係喜劇演員咩？」Liam留言後即惹來一眾粉絲留言「聲援」，有粉絲更「煽風點火」留言提議Liam：「你應該取消美國巡唱，佢哋應該要自作自受。」除了「山寨版Oasis」之外，美國天后Ariana Grande亦任新一集《SNL》客席主持人，她於節目中以不同搞笑形象出現大騷「搞笑功」。

另方面，52歲的Liam近日被爆因要籌備下年Oasis演唱會而被迫第3度押後與拍拖10年現年40歲的經理人Debbie Gwyther的婚禮。他們於2019年訂婚，原本於2020年計劃舉行婚禮但因新冠肺炎而押後至去年，他們原計劃於去年在意大利科莫湖舉行婚禮，不過又再次因Liam緊急接受下盤手術而2度取消。雖然今次又因開騷而取消，但有知情人士指2人感情好穩固所以不趕住成親。今次將會是Liam第3段婚姻，他先後與歌手Patsy Kensit與女子組合All Saints成員Nicole Appleton結過婚。