上周宣布歸隊惹不滿　承漢正式退出RIIZE

韓國人氣男團RIIZE的成員承漢去年9月出道不久便被爆床照及吸煙片，形象插水，他於去年11月停工，所屬的SM事務所上周五（11日）突然宣布承漢將於下月正式歸隊，引起大批組合粉絲不滿，粉絲在公司門外及附近的公園擺放弔唁花牌以示抗議，花牌多達1千個。

SM事務所昨晚（13日）終於「跪低」，負責RIIZE的團隊Wizard Production透過官方社交網發聲明宣布承漢離隊的消息，並對近日因為承漢歸隊的消息而令粉絲受到很大傷害致歉，團隊指他們本來以為讓已經反省過錯的承漢重返RIIZE會令成員和粉絲帶來幸福，但宣布消息後發現反而為粉絲帶來更大的混亂和傷害，而承漢認為自己離開組合是對成員和粉絲最好的決定，團隊亦尊重藝人的決定，讓他退出組合，而今後他們會支援他發揮本人的才能和實現夢想。

承漢其後透過官方社交平台公開親筆信，他表示已知道很多人對他復出覺得反感，認為自己為成員和公司帶來很大的壞影響，他不想再為粉絲帶來混亂和傷害，也不想連累成員，故決定離隊，他感謝為了他而努力的事務所和成員，又向一直支持他的粉絲致歉。而人氣成員元彬昨日曾發文安撫粉絲，並表示承漢歸隊是他們經過深思熟慮的決定，但文章已被刪除。