重塑文明遺產　體驗跨時空奢華生活

古代匠人給後世留下無數文明遺產，像金字塔、吳哥窟、約旦帕特拉古城等名勝，當中展現的超凡工藝令人歎為觀止，亦觸動了無數人的好奇心——在此等宏偉建築中生活將會有何其奢華的體驗？由建築設計師Monika Pancheva發表的一系列跨時空概念建築，相信能讓大家看出個端倪來！

Cleopatra's Oasis 向埃及妖后致敬

數人類史上的偉大建築，不得不提埃及金字塔，作為古代世界七大奇迹之一，不但氣勢磅礴，還令人對古埃及人的睿智佩服得五體投地，概念建築「Cleopatra's Oasis」就是Monika Pancheva向人稱「埃及妖后」的克利奧帕特拉七世（Cleopatra）致敬之作。

根據設計師的構想，「Cleopatra's Oasis」坐落於埃及的一片綠洲上，背靠巍峨山谷，外觀宏偉，有點像存放於紐約大都會藝術博物館的丹鐸神廟（The Temple of Dendur），土黃色的外牆跟周圍景觀融為一體，猶如經歷了數千年洗禮。值得一提，門廊前聳立着4根巨柱，牆身以充滿神秘感的象形文字裝飾，像要跟大家訴說埃及妖后的傳奇故事。

至於室內採用開放式布局，配合高樓底和有利採光的落地玻璃，顯得寬敞、光猛，豪宅氣派盡現。從預想圖所見，土黃色牆身刻上象形文字作裝飾，又有法老的頭像雕塑作點綴，樑柱、家具均加入金色細節，在暖黃色燈光映襯下，顯得富麗堂皇，其奢華程度絕對襯得起妖后的尊貴身份！