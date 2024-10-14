野生靈芝VS人工培植　仲有繽紛顏色與破壁　究竟邊款功效較好？

都市生活節奏快，壓力大，許多人常常因為工作忙碌而忽略了身體的健康，面臨免疫力下降的困擾。

【特約報道】很多人都知道靈芝屬珍貴補品，有助增強體質及提升免疫力，兼且能補五臟，促進心血管健康等，但坊間靈芝產品眾多，不少更標榜野生及富含多種顏色成分和功效，如何選擇才精明，究竟邊款才是功效較好呢？一次過破解靈芝產品相關迷思，讓大家學識揀選高質靈芝產品，為身體打足底，健康面對人生！

野生靈芝質素高？

坊間普遍認為野生靈芝較人工培育的擁有更好效用，但事實卻不完全正確。靈芝孢子是靈芝的精華所在，在人工培植下，可以於有效成分含量最多時才採收入藥，這樣才能保持最大程度的功效價值，並確保功效。相反，野生靈芝生長地方不明，加上外觀變異較大，品質認證相對困難，若採收不及時更會影響其營養價值。故此，人工培植的靈芝孢子才能有效控制品質以及保證功效。

靈芝孢子需破壁？

很多人對破壁靈芝孢子存有謬誤，認為靈芝在破壁後會流失營養，但事實並非如此。「靈芝孢子」是靈芝的種子，功效較靈芝更為廣泛，除蘊含靈芝三萜、多醣外等珍貴成分，然而，這些有效成分均被兩層極堅硬細胞壁所保護，人體難以直接易吸其營養。此外，有研究指未經破壁的靈芝孢子粉，只有10%至20%可被人體吸收，而經過破壁之後的吸收率就高達90%以上。因此，靈芝孢子需要靠「破壁」以釋放營養，而破壁靈芝孢子內含的活性成分比完整靈芝多，最重要是易於被人體吸收，令靈芝應有的益處得以盡情發揮，功效更為顯著。

邊種顏色靈芝為正品？

坊間有不同顏色的靈芝產品，何種顏色才稱得上為正品呢？根據中國國家藥典委員會編制、被列入世界衞生組織（WHO）制定的《國際藥典》主要參考的《中國藥典》，赤芝被列為正品，是臨床上規定使用的品種。《中國藥典》指赤靈芝歸心、肺、肝及腎經，加上近代研究顯示赤芝孢子具健脾功效，這些均足以證明單色赤芝可改善五臟功能兼增強免疫力。至於其他類型的靈芝如白芝、黃芝和黑芝，因尚未被納入《中國藥典》之內，其藥用價值尚未得到同等級的確認，故揭示了靈芝的藥效並非由其顏色多寡而決定。

單一赤芝功效顯著

《御藥堂破壁靈芝孢子》選用赤芝，已足夠補五臟，是靈芝孢子中的高性價比之選！產品採用人工培植，精準控制採摘時機以確保有效成分的最大化，其靈芝多醣含量高達34倍*，充分展示了其豐富的成分。此外，《御藥堂破壁靈芝孢子》經香港著名大學中醫藥研究所初步臨床證實，或有助於穩定血脂、血糖、膽固醇^。同一大學機構進行的細胞測試亦表明，它能增加血管的柔韌性#。是全港唯一擁有初步臨床和血管柔韌度細胞測試的靈芝產品**。不僅如此，它還榮獲了2022年的醫護之選和香港品牌發展局頒發的香港卓越名牌獎項，足證其卓越的產品質量和行業地位。

^此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

#細胞測試只能初步證實產品的功能方向，並不能證實產品在治療及預防人體疾病的實際作用。

* 經第三方化驗所試證實：以本港市面10款靈芝產品的靈芝多醣含量作測試，《御藥堂破壁靈芝孢子》靈芝多醣含量為含量最低產品的34倍。

** 按2024年6月前已公開的市場資料，以市面上主要銷售的靈芝類產品作比較，御藥堂破壁靈芝孢子是全港唯一同時經過本港知名大學屬下之中醫藥研究所初步臨床及血管柔韌度細胞測試的靈芝產品。

出位價 $199/盒

日期 : 19/10 (星期六)

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