張曦雯喱士透視裝晒線搶Fo　羅毓儀為女團寫歌

藝人張曦雯（Kelly）、陳瀅、鍾柔美（Yumi）及羅毓儀（Yuki）合拍的無綫新劇《特勤女團》中，前三者飾演特務，透過女圑接近目標人物Yumi。雖然新劇未播出，但四女經常拍片為新劇預熱，近日Kelly分享於拍劇的空餘時間，跟其他三位女演員互動的開心時刻。

首先四女先擺出女圑甫士為玩「飛吻接龍」做好準備，由最嬌小玲瓏的Yuki打頭陣送飛吻，之後將香吻交給陳瀅，再轉給Yumi，而壓軸接吻的Kelly向鏡頭飛吻，動作利落兼默契十足，最後陳瀅、Yumi及Yuki撲向Kelly將她實實抱實。由於Kelly身穿喱士透視裝，當陳瀅雙手橫抱一攬，即令Kelly事業線盡現，相當吸睛，Kelly不愧為隊中的「性感擔當」。

Yuki接受訪問時表示和Kelly、陳瀅及Yumi超有女團感覺，「我哋真係要排舞，遲吓又會錄團歌，所以真係有種好似要做女團出道嘅感覺，同埋我哋幾個女仔好玩得埋，期待套劇出街之後，真係會有人搵我哋四個去表演啦。」問到身為歌手的她可會為女圑作歌？她即大爆：「我作緊，部分Melody都搞掂咗，只差歌詞咋，不過呢套劇嘅主題曲，都係我哋四個唱嘅。」