Justin Bieber夫婦被爆因政見分歧與外父母反晒面

加拿大天王Justin Bieber與模特兒妻子Hailey Bieber於今年8月榮升父母，誕下兒子Jack Blues，不過近日有傳他們一家3口與Hailey的影星史提芬寶雲（Stephen Baldwin）與妻子Kennya關係破裂。

據知Hailey生完後不想父母前來幫手決定與雙親保持距離禁止他們見「外孫仔」，史提芬於女兒生完後有於社交網站恭喜女兒，不過Hailey仍然無動於衷沒有畀like之餘亦沒有轉發父親的帖文。有指Hailey與家人已有一段時間「冇偈傾」，知情者表示：「佢原本同阿媽關係好親密，直到佢大肚後佢突然唔想向家人報喜。」據知「導火線」是史提芬去年突然於社交網站呼籲fans為女兒與女婿祈禱，當時即令到外界揣測Justin夫婦是否婚姻出現危機，有指Hailey曾向父親表示她與Justin不想他干涉他們的生活。

此外，史提芬一直是前美國總統特朗普（Donald Trump）的擁躉，2016年美國總統大選時高調支持他競選。至於Hailey就一直是「民主黨」擁護者，最近公開支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選總統。另方面，宗教分歧亦是雙方不和的原因。