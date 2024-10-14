本日日本：全新《超級瑪利歐》專書　今次贈送嘅精品係……

如果是《超級瑪利歐》系列粉絲，應該知道Nintendo Switch將於10月17日推出新遊戲軟件《Super Mario Party Jamboree》，而日本知名出版社寶島社為此於10月15日推出三款《超》的品牌專書（Brandmook），隨書各附送既實用又有裝飾效果的產品，分別係「瑪利歐帽子散紙包」、「問號磚塊小袋」及「金幣&無敵星星花環燈串」。「瑪利歐帽子零錢包」靈感來自瑪利歐的經典紅帽子，尺寸為8.5×13×15cm。打開背後拉鏈，可以發現柔軟的小口袋，非常適合存放零錢或小物。此外，它還可以掛在袋上作為吊飾。「問號磚塊小袋」完美重現了遊戲中的經典形象，尺寸為10×10×10cm，可用來存放小工具、文具或其瑣碎物品。「金幣&無敵星星花環燈串」採用了遊戲中的金幣和無敵星星作為主題，長度達到90cm，能夠隨意放在家中的任何角落。無論是用來當作室內裝飾、睡前夜燈，還是家庭聚會的氣氛燈，都是點綴空間的首選！

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