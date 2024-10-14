娜璉@TWICE角逐女歌手　NewJeans與IVE爭《MAMA》最佳女團獎

韓國樂壇盛事《MAMA音樂頒獎禮》將於11月21至23日在美國及日本舉行，主辦方今午（14日）公布候選名單，網上投票於香港時間今日傍晚6點開始。

最佳男、女團獎的名單幾乎與去年一樣，人氣女團NewJeans、IVE、(G)I-DLE、aespa及LE SSERAFIM就一起爭奪最佳女團獎，而她們亦有份角逐最佳舞蹈女子組合獎，爆紅男團Seventeen、NCT Dream、Stray Kids、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）入圍最佳男團獎，其中Seventeen、Stray Kids和ENHYPEN同時入圍最佳舞蹈男子組合獎。

至於TWICE成員娜璉就與(G)I-DLE成員宋雨琦、少女時代成員泰妍、BLACK PINK成員Jennie及IU爭最佳女歌手，其中娜璉、宋雨琦與Jennie亦齊齊入圍最佳舞蹈女歌手，天團防彈少年團（BTS）成員Jungkook與Jimin就與EXO的伯賢、SHINee的泰民及演歌人氣王林英雄角逐最佳男歌手，Jungkook、Jimin與泰民亦同樣有份爭最佳舞蹈男歌手。

新人獎方面，Seventeen的同門男團TWS及NCT小分隊NCT WISH與82MAJOR、AMPERS&ONE、ALL(H)OURS及NOWADAYS角逐男新人獎，女團ILLIT就與BABYMONSTER、MEOVV、QWER、UNIS及YOUNG POSSE爭奪女新人獎。