林家謙Fans靠「癦」認人　恨同許冠文同台合作

歌手林家謙、林家熙與蔡穎恩等今日（14日）現身旺角出席時裝品牌活動。家謙坦言從未試過穿情侶裝，就算對方要求也會拒絕，因為感覺尷尬，若要求穿同一色調則可接受，問到可會與好友Tyson Yoshi穿兄弟裝上台表演？他笑指對方經常裸露上身：「叫佢著返件衫先講。（同張敬軒呢？）佢啲衫舞台感好重，好難Carry。」他指自己平日喜愛簡約打扮，甚至會穿街坊裝：「普通到大家都未必認到係我，不過都試過畀Fans認出，我戴帽戴口罩，佢話認到我耳仔粒癦，心服口服。」他笑指若當日穿得不好看，被認出及要求合照時會扮聲否認。

另談到他為電影《破·地獄》唱作主題曲，他表示很榮幸，並大讚該片很有深度，問他會否有興趣拍電影？他坦言未有想過，但若有人想找他亦可找他，又指朋友覺得他是冷面笑匠：「話我似許冠文，唔笑嘅時候就引到人笑，不過唔知到做戲時做唔做到，因為呢個係我真實嘅人生。（考慮做棟篤笑？）平時嗰啲係即興爆出嚟，但如果係預先設計定，就未必有效果。」他直言想跟許冠文合作，因為大家都是處女座，二人更是同日生日，他笑謂：「處女座出品必屬佳品。」

問他近期為汪明荃作曲有否難度？他表示對方剛巧也是處女座，互相清楚大家的要求，合作起來很直接和順暢，問他會否自薦做對方演唱會嘉賓？他說：「唔好畀壓力人，到時推你又唔係，順其自然啦。」