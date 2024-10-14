i5 M60 xDrive Touring純電豪華旅行車抵港

純電車型最近的選擇再+1，事關寶馬BMW新引入以空間感和儲物空間兼備的純電豪華旅行車i5 M60 xDrive Touring。它不僅是第6代5 Touring的標誌性車款，更是BMW M 首款全電動旅行車型。車長跟i5 M60 xDrive 房車相若，不到5.1米，但卻擁有達570L的標準尾箱容量，若將後座摺疊收起更可一舉增至1,700 L。並配備長達1,229mm的全景式天幕天窗及後排更多頭頂空間，車廂空間感大幅提升。

車上採用第五代 eDrive 電能科技，搭載前後軸雙馬達四驅系統，擁有M的卓越操控性能。啟動 M Sport Boost 或 M Launch Control 功能時，瞬間爆發517hp最大馬力及820Nm峰值扭力，0~100km/h加速只需3.9秒。配合M主動式懸掛系統連整合式主動後輪轉向系統及後軸氣壓式懸掛系統，能優化抓地力及操控性，防傾側於瞬間，提升動態極限以及維持乘坐舒適度。高壓電池總容量達81.2 kWh，能提供達506km（WLTP）續航力。家陣預訂，11月起開始交付，兼可享限量現貨早鳥優惠，免費升級至 Parking Assistant Professional 專業泊車輔助系統連Surround View 環視系統 (價值 $10,000)。