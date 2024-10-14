鄧紫棋晒豪華私人飛機　吸金力強名下資產逾13.8億港元

「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）出道多年，再加上近年轉戰內地發展後人氣高企，去年她展開巡唱，就被爆僅用半年時間狂吸5億酬勞，認真是圈中小富婆！為工作經常要周圍飛的她，當然不少得私人飛機，日前她於社交網分享搭私人飛機的畫面，大晒內裏的豪華裝設，並寫道：「My mobile office today.」。只見鄧紫棋在飛機上邊食蛋糕邊工作，感覺相當Chill，還劇透自己正在寫小説，讓粉絲紛紛表示期待。

據悉鄧紫棋2015年入選福布斯中國名人榜，年度收入接近7000萬港元，之後3年再傳吸金不少於2億港元，她去年僅花大半年時間開巡唱就穩袋5億酬勞，今年年前曾有消息指她名下資產高達12.56億元人民幣（約13.86億港元）。而住宅物業方面，她10年前擲千萬元人民幣在內地購入兩個單位兼打通做複式單位，不足一年升值600萬人民幣（約648萬港元），在香港亦坐擁荃灣千呎海景豪宅，連美國洛杉磯都有租住月租高達32萬港元的獨立洋房，巡唱期間更以6位數人民幣日租入住深圳五星級酒店的總統套房，身價非同凡響！