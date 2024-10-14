黃德斌談夫妻相處之道　葉童：隻眼開隻眼閉

藝人葉童及黃德斌下月將首次合作演出舞台劇。談到當初得悉與德斌鬥戲，葉童笑說﹕「我哋其實唔係好認識對方嘅，所以都擔心究竟係咩人嚟㗎呢，然後發現呢位男士真係有啲麻煩，又Cool喎，不過相處落就發現，只要同佢傾多啲，佢就會滔滔不絕。」

她又表示今次舞台劇涉及很多人性內心世界：「例如好多嘢究竟講定唔講呢？如果講咗出嚟，接唔接受到個後果呢？」德斌續說：「我哋兩個一個係腦外科，一個係腦內科嘅醫生，諗嘢方法完全唔同，我要所有嘢都要講得清清楚楚。 」兩人更即時上演嗌交場面，令德斌哭笑不得!

談到人與人之間的相處，是否應該坦誠，葉童坦言﹕「我覺得每樣嘢都可以包裝嘅，想講對方可以講得正面啲，唔好咁負面，呢啲係說話嘅技巧，同講大話冇關。」德斌接口笑說﹕「我就覺得大話最好唔好講， 係唔夠膽講，驚畀人拆穿，又驚自己唔記得講咗大話，到穿煲嘅時候，兩個人就會失去信任。」

說到夫妻之間的相處之道，葉童則謂：「我覺得係要隻眼開隻眼閉，雖然我同老公相處咗咁多年，但仍然會有唔同嘅見解，所以唔好有太多嘅堅持，要強迫對方認同。」德斌非常認同她的講法：「所有人都係獨立嘅個體，你冇可能強迫對方一定要認同你，所以無論幾多年都好，都要保持大家可以有自己嘅獨立見解同埋思維，我覺得呢個就係最好嘅相處方式! 」