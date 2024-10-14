魏浚笙高空倒吊貨櫃未驚過　 獲影帝讚：醒目仔

「金像獎最佳新演員」王丹妮跟魏浚笙、謝君豪結片緣齊飾演消防隊員，經歷最具挑戰體能及意志力的一次，坦言熱到出水，拍到瘦的她受傷已是拍攝基本事；不過魏浚笙卻覺得好玩兼「賺凸」，皆因有金馬影帝謝君豪日日「塞錢落袋」。

藝人王丹妮（Louise）夥拍魏浚笙（Jeffrey）、謝君豪、梁仲恆（阿炳）、廖子妤等日前為災難片《焚城》接受訪問，飾演聯和墟消防局團隊唯一女性前線女消防隊友的Louise，談及在最炎熱的盛夏中，拍攝烈火及輻射洩漏的驚險場面，坦言相當辛苦，因角色屬不服輸性格，所以動作戲均親身上陣，她說：「我係Madam，感覺要同啲男仔差唔多，孭住個（氧氣）樽跑，遇爆炸時又要飛撲出去。」問到可曾受傷？她Man爆謂：「撞瘀喺基本，因為都要着住黃金戰衣（消防員制服），所以熱到除鞋時會有（汗）水流出嚟，拍到面都凹埋。」

不過飾演其下屬的Jeffrey就算被倒吊在幾層樓高的貨櫃上逾45分鐘，冒腦充血之危仍然覺得好玩，他說：「唔係連續吊住，係斷斷續續咁拍，我冇畏高，所以拍嗰陣唔係好驚，因為集中喺演繹上，同埋會試位。（克服到？）都幾順暢嘅，但消防帽成日遮咗個樣就難搞啲，不過對我嚟講個樣唔係好緊要。」

雖然在片場經歷幾個月的「活乾煎」日子，但他卻表示可跟謝君豪合作而自感「賺咗」，他謂：「原來豪哥同我老竇同年，但佢好親民又唔計較，問佢問題會好認真答，我記得有場較多情緒嘅戲，佢好詳情講咗45分鐘，似上咗戲劇班咁。」又讚年屆61歲的謝君豪體力不遜於一眾年輕人，他謂：「我做開Gym玩體能，都覺得佢厲害，跑得好快。」

而謝君豪就大讚Jeffrey是醒目仔，在開拍前參加劇組安排的「圑建」混熟，他說：「即係圑隊建立，畀我哋打排球、燒嘢食時聯絡感情，發覺好吹得，我哋圑結嘅嗰感覺唔係演出嚟嘅，佢好好學又鍾意同人傾偈，好想幫佢。」問到Jeffrey講對白可有食螺絲？謝君豪搞笑說：「佢冇食螺絲，消防員戴咗面罩都唔使講嘢。」

Jeffrey Hair :Holam Chong /Louise outfit:#ToryBurchHK